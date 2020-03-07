　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

砲轟黨主席補選不方便　郝龍斌：擔心投票率低影響結果

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

記者陳家祥／台北報導

國民黨主席補選7日登場，預計下午4點開始開票。上午郝龍斌到士林區忠誠里民活動中心投票，受訪時直言，這次投票非常不方便，「一個是黨員不知道在哪裡投票，另外一個投票不方便，我很擔心這次投票率會低，會影響到選舉結果」；至於現場年輕人少，郝則說，國民黨年輕黨員少、相對比例低，怎麼爭取年輕人認同是下一任主席要做的事情。

郝龍斌上午10點現身投票所投票，儘管與現場民眾互動良好，但來投票者大多年紀超過50歲，且人潮也不多，除了凸顯這次黨主席補選選情冷外，國民黨缺乏年輕人認同一事也再度浮現。

▲▼郝龍斌。（圖／記者陳家祥攝）

▲郝龍斌。（圖／記者陳家祥攝）

「這次投票非常不方便。」郝龍斌受訪劈頭便批評此次選舉，表示剛剛還有兩位黨員同志反映，就住這附近，結果投票地點不是這裡，也有一些不滿；他表示，這次投票一個是黨員不知道在哪裡投票，另外一個投票不方便，「我很擔心這次投票率會低，會影響到選舉結果」。

至於年輕人少的問題？郝龍斌說，「基本上，黨員不方便投票的、沒有辦法投票的，可能比黨員要來得多我擔心」；但郝也表示，國民黨年輕黨員少，相對比例會低，「我們怎麼爭取到年輕人認同國民黨加入國民黨，是下一任主席要做的事情」。

而面對投票不踴躍的問題，郝龍斌說，國民黨敗選以後，大家對國民黨失望是原因，可是這次疫情讓很多人對群聚場所投票畏懼，加上投票不方便，很多地方設投開票所不夠，也是因素。

媒體追問，目前新冠肺炎疫情嚴重，投票為密閉空間，是否會變成防疫破口？郝龍斌表示，這次疫情在台灣還沒有社區感染，只要保持適當距離，做好投票前個人的防護準備，「甚至在投開票所這邊，所有黨工同志、投開票同仁，都做了相關的預防措施，應該沒有太大問題」。

▲▼郝龍斌。（圖／記者陳家祥攝）
 

ET快訊
首度整棟封樓！南韓女性社會住宅爆發集體感染　46住戶確診
陳時中現身幫切蛋糕…溫馨畫面曝！鑽石公主號19旅客解除隔離
日本網民讚爆唐鳳！旅台日人：我們的IT大臣連USB都不會用
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

砲轟黨主席補選不方便　郝龍斌：擔心投票率低影響結果

誇他是「優秀的中部人」　盧秀燕：全力支持江啟臣當選黨主席

台灣防疫超強…國際聲援加入WHO　外交部：正面報導達234篇

陳其邁、唐鳳討論實名制2.0：依「口罩熱點」改進配售方式

陳建仁算給你看「隔離很重要」　1人感染傳10次6萬人中鏢

國民黨主席投票選情「冷」　馬英九：大選敗選造成的

秘笈公開！北市公布防疫旅館SOP　目前30名檢疫旅客入住

張景森怒嗆吳斯懷：「出賣國土主權的將軍」大談國土計劃保護

部長好忙！游錫堃、酒測接踵而來　徐國勇聲量走勢一次看

國民黨主席補選倒數　江啟臣：被抹黑造謠…更堅定改革決心

網路留言爭執！積怨半年決定下手　狠持鐵鎚報復蔡阿嘎...黑衣男落網

鍾瑶當演員為「雪恥」：收視率，我扛！　13歲喪母夢到「她沒走」..醒來才得知被騙

吳尊老婆「長髮大眼」高顏值曝光　24年神仙愛情「出道前就結婚」

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

負壓隔離醫護光穿衣就要「20分鐘」　心酸：連上10天再自主管理10天

台日IT差很大？網紅讚IQ180唐鳳 她解析日本人觀點：要向台灣學習

毛孩的脊椎救星！醫師幫整骨治療　小動物超萌反差網笑：快叫動保XD

口罩國家隊大集合！60條產線完工　蔡英文：身為台灣的總統我很驕傲

他兩招反制委託代購得地獄樂趣　見友人一臉期望落空：享受它！

桃園「恩愛農場」富士櫻開整片！公開拍照地點她教4招拍出IG美照

砲轟黨主席補選不方便　郝龍斌：擔心投票率低影響結果

誇他是「優秀的中部人」　盧秀燕：全力支持江啟臣當選黨主席

台灣防疫超強…國際聲援加入WHO　外交部：正面報導達234篇

陳其邁、唐鳳討論實名制2.0：依「口罩熱點」改進配售方式

陳建仁算給你看「隔離很重要」　1人感染傳10次6萬人中鏢

國民黨主席投票選情「冷」　馬英九：大選敗選造成的

秘笈公開！北市公布防疫旅館SOP　目前30名檢疫旅客入住

張景森怒嗆吳斯懷：「出賣國土主權的將軍」大談國土計劃保護

部長好忙！游錫堃、酒測接踵而來　徐國勇聲量走勢一次看

國民黨主席補選倒數　江啟臣：被抹黑造謠…更堅定改革決心

「屁股天生比較有肉」被笑：下盤穩！　周曉涵PO中空照「現真實身材」高EQ回擊

快艇增強禁區深度　簽下前年度最佳防守球員

英媒：台灣「黃金級防疫」各國應學習　明確指揮、公開透明溝通

走私女王！爆乳餵狐獴引轟動　FM2餵食動物請老人代運

赴新竹馬偕防疫演練！陳時中曝「病毒兵分二路來」：恐慌緊張對防疫沒幫助

勤洗手防疫！台鐵3車種「廁所增配洗手乳」　改裝感應式水龍頭

陸廠新機出貨遇兩大難關　IDC：將影響台灣手機市場年減9.4%

停紅燈越線警攔檢！安非他命稱安眠藥「白色的啊！」　警搜出改造槍械

砲轟黨主席補選不方便　郝龍斌：擔心投票率低影響結果

誇他是「優秀的中部人」　盧秀燕：全力支持江啟臣當選黨主席

隔5年再現！90歲爺長「粉瘤火山」　土色膿漿爆噴網狂重播：超療癒

政治熱門新聞

張景森怒嗆吳斯懷：「出賣國土主權的將軍」大談國土計劃保護

林奕華怒槓鄭麗君狠嗆蘇揆「閉嘴」

陳超明提議家庭自製口罩　解缺罩兼宣導防疫

秘笈公開！北市公布防疫旅館SOP

高雄中科院4名傷者分送高雄榮總、義大醫院　肇事原因調查中

「裝睡！」黃智賢向陳時中提6點批評

陳時中：醫護人員加護病房服務「一天補貼一萬」

「口罩實名制2.0」拚下週上路　陳其邁：應用科技讓民眾買口罩更方便

游錫堃、酒測接踵而來　徐國勇聲量走勢一次看

苗栗滑不動的溜滑梯　議員諷：手動自己來

拼「長期」避免社區傳播！陳時中列2大關鍵「為何日本不升旅遊警示」

陳以信酸陳柏惟「根本不懂」

洪孟楷為夜市券狂開嗆　蘇貞昌護部長反擊：不同意你講「一推二五六」！

陳建仁算給你看　1人感染傳10次6萬人中鏢

更多熱門

相關新聞

國民黨主席補選投票　吳敦義：踴躍投票就是團結

國民黨主席補選投票　吳敦義：踴躍投票就是團結

國民黨7日將舉行109年黨主席補選暨第20屆第2任中常委選舉，前總統馬英九、前黨主席吳敦義先後赴黨中央投票。馬英九於8點40分抵達黨部，受訪時被問到「黨內選舉有團結嗎？」他回應「有」。至於選舉期間爆出黑函頻傳，馬英則表示「這種小規模的狀況不能作為代表」，選情冷的原因是因為選舉（大選敗選）造成的。

邱臣遠：酒駕更危險

邱臣遠：酒駕更危險

郝龍斌打「郝柏村牌」催票

郝龍斌打「郝柏村牌」催票

國民黨主席補選　投票所每小時消毒

國民黨主席補選　投票所每小時消毒

國民黨主席補選　郝：拿8萬票就當選

國民黨主席補選　郝：拿8萬票就當選

關鍵字：

國民黨主席補選郝龍斌國民黨黨主席

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

2霸凌男逼死同學 書包淋辣椒醬

吳尊嬌妻「正臉真面目」首公開曝光！顏值爆表正翻

湖北通城病例歸零　正式解除封城

「最聰明醫師」嗆蘇短視政客　1個月後再發文

日本財務大臣：就算出錢也沒口罩

劉真被爆往生、5度開顱　北榮再發聲明

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

「異丙醇」冒充醫療酒精　2嫌大賺數百萬元黑心財

低探13°C超有感　「轉濕冷」時間曝光

孕婦生產「嬰兒頭慘遭拉斷」　身軀只剩一個黑洞

劉樂妍深夜吐慘痛內幕：爸爸心虛不敢認我

辦公室噴酒精消毒！下秒起火燒成廢墟

即／襲擊蔡阿嘎夫婦　裁定陳嫌羈押禁見

印度女大生移植男性雙手！膚色由黑轉淡

單親爸拼命打工養家…下班後「雙手握拳」死在車上

更多

最夯影音

更多
網路留言爭執！積怨半年決定下手　狠持鐵鎚報復蔡阿嘎...黑衣男落網

網路留言爭執！積怨半年決定下手　狠持鐵鎚報復蔡阿嘎...黑衣男落網
鍾瑶當演員為「雪恥」：收視率，我扛！　13歲喪母夢到「她沒走」..醒來才得知被騙

鍾瑶當演員為「雪恥」：收視率，我扛！　13歲喪母夢到「她沒走」..醒來才得知被騙

吳尊老婆「長髮大眼」高顏值曝光　24年神仙愛情「出道前就結婚」

吳尊老婆「長髮大眼」高顏值曝光　24年神仙愛情「出道前就結婚」

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

負壓隔離醫護光穿衣就要「20分鐘」　心酸：連上10天再自主管理10天

負壓隔離醫護光穿衣就要「20分鐘」　心酸：連上10天再自主管理10天

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面