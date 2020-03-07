砲轟黨主席補選不方便　郝龍斌：擔心投票率低影響結果

記者陳家祥／台北報導

國民黨主席補選7日登場，預計下午4點開始開票。上午郝龍斌到士林區忠誠里民活動中心投票，受訪時直言，這次投票非常不方便，「一個是黨員不知道在哪裡投票，另外一個投票不方便，我很擔心這次投票率會低，會影響到選舉結果」；至於現場年輕人少，郝則說，國民黨年輕黨員少、相對比例低，怎麼爭取年輕人認同是下一任主席要做的事情。

郝龍斌上午10點現身投票所投票，儘管與現場民眾互動良好，但來投票者大多年紀超過50歲，且人潮也不多，除了凸顯這次黨主席補選選情冷外，國民黨缺乏年輕人認同一事也再度浮現。

▲郝龍斌。（圖／記者陳家祥攝）

「這次投票非常不方便。」郝龍斌受訪劈頭便批評此次選舉，表示剛剛還有兩位黨員同志反映，就住這附近，結果投票地點不是這裡，也有一些不滿；他表示，這次投票一個是黨員不知道在哪裡投票，另外一個投票不方便，「我很擔心這次投票率會低，會影響到選舉結果」。

至於年輕人少的問題？郝龍斌說，「基本上，黨員不方便投票的、沒有辦法投票的，可能比黨員要來得多我擔心」；但郝也表示，國民黨年輕黨員少，相對比例會低，「我們怎麼爭取到年輕人認同國民黨加入國民黨，是下一任主席要做的事情」。

而面對投票不踴躍的問題，郝龍斌說，國民黨敗選以後，大家對國民黨失望是原因，可是這次疫情讓很多人對群聚場所投票畏懼，加上投票不方便，很多地方設投開票所不夠，也是因素。

媒體追問，目前新冠肺炎疫情嚴重，投票為密閉空間，是否會變成防疫破口？郝龍斌表示，這次疫情在台灣還沒有社區感染，只要保持適當距離，做好投票前個人的防護準備，「甚至在投開票所這邊，所有黨工同志、投開票同仁，都做了相關的預防措施，應該沒有太大問題」。



