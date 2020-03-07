帶領國民黨拉高民調　江啟臣：黨內改革、立院表現、社會溝通

▲江啟臣和盧秀燕等人一起高喊國民黨加油。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨7日舉行黨主席改選，主席候選人江啟臣和市長盧秀燕上午9點連袂前往台中市黨部投票，被問到如果當選將如何帶領國民黨拉高低迷民調一事，江啟臣表示，除了盡速進行黨內改革，啟動讓人民有感的項目之外，立法院的問政表現，以及架起與各世代溝通橋梁都是重點工作。

▲江啟臣投票前也量額溫。

國民黨主席今天進行改選，江啟臣投票前受訪表示，平常心對待這次選戰，這是黨內民主常態，大家依照程序，公正公平的完成選舉，投票結果就是改革的開始，這本來就不是誰贏誰輸的問題，而是選擇誰要扛下國民黨改革的重擔，是向前走，改革創新，還是要留在過去的一次選擇。

▲江啟臣完成投票。

他擔心這次投票率可能不如以往，因為疫情因素，加上受限黨部人力經費，投開票所比以往少了一半，也影響到有人會不出來投票，不過，天氣這麼好，他還是呼籲黨內能踴躍出來投票。

被問到如果當選主席，該如何進行改革，拉高低迷民調？江啟臣說，目前黨內最在意的是內造改革，過去說得多，做得少，未來將以具體行動落實，用行動代表一切，有做，黨員和人民就會有感覺，他會在最短時間啟動所有能讓人民有感的改革項目。

此外，在野黨的戰場是在立法院，立委表現也會影響人民觀感，雖然部份新委員還在調適中，但防疫不該分朝野，不該打防疫口水戰，最後，他強調，國民黨不只關心年輕人，老中青少各個世代都是社會重要成員，黨中央要負起開啟溝通，架起橋梁的角色。

黨部表示，黨員投票時應攜帶黨證或身分證、私章、投票通知單，投開票所前都會有工作人員量額溫，希望黨員戴口罩踴躍投票。

台中市黨員數有28678人，13處投開票所包括台中市黨部、豐原區黨部、大雅區黨部、東勢區東聖宮、大甲區黨部、清水區西寧社區活動中心、大肚區大肚社區活動中心、大里區內新里活動中心、太平區中山豐年里社區活動中心、西區黨部、東區黨部、南屯區黨部、北屯區順心福活動中心。

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