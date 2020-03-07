誇他是「優秀的中部人」　盧秀燕：全力支持江啟臣當選黨主席

▲江啟臣和盧秀燕連袂前往台中市黨部投票。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

國民黨7日舉行黨主席改選，主席候選人江啟臣和市長盧秀燕上午9點連袂前往台中市黨部投票，江啟臣表示，如果順利當選，將在最短時間內啟動讓人民有感的改革項目，盧秀燕則說她和江情同姐弟，江又優秀，以及都是台中人的因素下，她全力支持江能當選。

▲盧秀燕投票前也量額溫。

國民黨主席今天進行改選，江啟臣投票前受訪表示，平常心對待這次選戰，這是黨內民主常態，大家依照程序，公正公平的完成選舉，這本來就不是誰贏誰輸的問題，而是選擇誰要扛下國民黨改革的重擔，是向前走，改革創新，還是要留在過去的一次選擇。

▲▼江啟臣、楊瓊瓔和盧秀燕一起投票。

他知道這次投票率可能不如以往，因為疫情因素，加上受限人力經費，投開票所比以往少了一半，也影響到有人會不出來投票，不過，天氣這麼好，他還是呼籲黨內能踴躍出來投票。

被問到如果當選主席，該如何進行改革，江啟臣說，會在最短時間啟動所有能讓人民有感的改革項目，因為過去黨都是說得多，做得少，而在野黨的戰場是在立法院，立委表現也會影響人民觀感，部份新委員還在調適中，不管如何，黨應該負起架起各個世代的溝通橋梁的角色。

▲國民黨台中市黨部。

盧秀燕說，她是黨員，為了黨也該出來投票，她和江啟臣私交好，情同姐弟，江又很優秀，又是台中人，今天黨籍立委楊瓊瓔、黨籍議員都出來力挺，展現中部大團結的氣勢，她全力支持江啟臣。

黨部表示，黨員投票時應攜帶黨證或身分證、私章、投票通知單，投開票所前都會有工作人員量額溫，希望黨員戴口罩踴躍投票。

台中市黨員數有28678人，13處投開票所包括台中市黨部、豐原區黨部、大雅區黨部、東勢區東聖宮、大甲區黨部、清水區西寧社區活動中心、大肚區大肚社區活動中心、大里區內新里活動中心、太平區中山豐年里社區活動中心、西區黨部、東區黨部、南屯區黨部、北屯區順心福活動中心。

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