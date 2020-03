台灣防疫超強…國際聲援加入WHO　外交部：正面報導達234篇

▲總統蔡英文、衛福部長陳時中積極防疫新冠肺炎。(圖/記者林敬旻攝)



記者蔡文鈴/台北報導

台灣防疫新冠肺炎表現,屢獲世界各國仿效,有不少國際媒體陸續報導台灣防疫措施嚴謹,根據外交部統計有多達234篇正面報導,這也證明台灣的防疫表現受到矚目。

外交部指出,美國「華爾街日報」(The Wall Street Journal)社論呼籲美國支持台灣,在疫情爆發之際,中國於WHO玩弄權力政治、霸凌台灣的作為將陷全球於危險之中,不應被容忍;「華盛頓郵報」(The Washington Post)及英國「衛報」(The Guardian)社論則引述外交部立場,指出WHO不應被中國綁架,應回歸專業與中立,儘速改正對台灣的不當列示;法國TourMaG.com觀光新聞網總編輯更撰文表示,全球新型冠狀病毒疫情蔓延,在台灣則受到適當控制,現在是適合到台灣旅遊及探索的好時機,肯定我國防疫成效;印度「國際事務評論」(International Affairs Review)並以「台灣防疫能力符合國際水準」為題,讚譽我國防疫作為。

為續爭取國際輿論支持,外交部及駐外館處也透過多元管道推動國際文宣,駐外館處紛紛投書全球媒體,並獲美國「外交政策」(Foreign Policy)、「芝加哥論壇報」(Chicago Tribune)、「美洲日報」(Diario las Americas)、英國「衛報」(The Guardian)、「愛爾蘭時報」(The Irish Times)、日本「每日新聞」、加拿大「多倫多太陽報」(The Sun)、西班牙「ABC日報」、秘魯「共和報」(La Republica)及聖露西亞「露國時報」(St. Lucia Times)等媒體刊載,報導遍及五大洲。

外交部也持續透過社群媒體向各界發聲。目前,外交部臉書迄有15則相關貼文、共觸及逾100萬人次,推特19則、推文累計觸及逾169萬人次,其中外交部長吳釗燮有關WHO不當稱呼我國名及抨擊中國網軍於疫情蔓延時,散發假消息的推文,回應最為熱烈。

外交部表示,國際媒體輿論普遍友我,顯見將台灣納入WHO體系已獲全球廣泛支持,台灣關心世界公衛及防疫議題,期能帶來正面影響及貢獻,與國際社會共同解決全球健康問題,我國政府並盼國際社會體認,「人人要健康,台灣能幫忙」(Health for All, Taiwan Can Help)。

