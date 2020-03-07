台灣防疫超強…國際聲援加入WHO　外交部：正面報導達234篇

▲總統蔡英文、衛福部長陳時中積極防疫新冠肺炎。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台灣防疫新冠肺炎表現，屢獲世界各國仿效，有不少國際媒體陸續報導台灣防疫措施嚴謹，根據外交部統計有多達234篇正面報導，這也證明台灣的防疫表現受到矚目。

外交部指出，美國「華爾街日報」（The Wall Street Journal）社論呼籲美國支持台灣，在疫情爆發之際，中國於WHO玩弄權力政治、霸凌台灣的作為將陷全球於危險之中，不應被容忍；「華盛頓郵報」（The Washington Post）及英國「衛報」（The Guardian）社論則引述外交部立場，指出WHO不應被中國綁架，應回歸專業與中立，儘速改正對台灣的不當列示；法國TourMaG.com觀光新聞網總編輯更撰文表示，全球新型冠狀病毒疫情蔓延，在台灣則受到適當控制，現在是適合到台灣旅遊及探索的好時機，肯定我國防疫成效；印度「國際事務評論」（International Affairs Review）並以「台灣防疫能力符合國際水準」為題，讚譽我國防疫作為。

為續爭取國際輿論支持，外交部及駐外館處也透過多元管道推動國際文宣，駐外館處紛紛投書全球媒體，並獲美國「外交政策」（Foreign Policy）、「芝加哥論壇報」（Chicago Tribune）、「美洲日報」（Diario las Americas）、英國「衛報」（The Guardian）、「愛爾蘭時報」（The Irish Times）、日本「每日新聞」、加拿大「多倫多太陽報」（The Sun）、西班牙「ABC日報」、秘魯「共和報」（La Republica）及聖露西亞「露國時報」（St. Lucia Times）等媒體刊載，報導遍及五大洲。

外交部也持續透過社群媒體向各界發聲。目前，外交部臉書迄有15則相關貼文、共觸及逾100萬人次，推特19則、推文累計觸及逾169萬人次，其中外交部長吳釗燮有關WHO不當稱呼我國名及抨擊中國網軍於疫情蔓延時，散發假消息的推文，回應最為熱烈。

外交部表示，國際媒體輿論普遍友我，顯見將台灣納入WHO體系已獲全球廣泛支持，台灣關心世界公衛及防疫議題，期能帶來正面影響及貢獻，與國際社會共同解決全球健康問題，我國政府並盼國際社會體認，「人人要健康，台灣能幫忙」（Health for All, Taiwan Can Help）。

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！