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台南出差搭計程車！　她幾日後接一通電話暖哭：司機主動寄10個口罩給我

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▲uberTAXI正式上線，初期在台北率先登場，比照小黃費率收費，僅收現金。（圖／記者賴文萱攝）

▲原PO出差時有搭乘多元計程車。示意圖，與本文當事人無關。（圖／記者賴文萱攝）

記者張嘉晏／綜合報導

「這麼暖心的司機先生，怎麼能不宣傳一下？」一名女網友表示，日前她到南部出差，在搭計程車的途中有和同事聊到口罩話題。怎料回到北部幾天後，竟然接到司機「主動寄口罩」的電話，讓她感動炸，連忙上網和大家分享。

一名女網友在臉書「爆廢公社」發文，她表示上周她到台南出差，出了高鐵後叫了一輛多元計程車搭到要拜訪的公司，途中和同事聊到「買不到口罩」的話題，也有提及妹妹是醫院的護理人員。

請繼續往下閱讀...

沒想到，原PO回到台北幾天後接到一通來自台南的電話，對方正是出差那天載他們的那位司機先生。原來司機先生聽到他們的談話內容後，主動表示可以寄10個口罩上去，讓原PO妹妹工作時使用。

▲▼ 計程車司機特地郵寄口罩 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲計程車司機特地郵寄10個口罩 。（圖／翻攝自爆廢公社）

「實在是太感動了！」原PO表示，台灣最美的風景果然是人，而南部的人情味更是不用說，並且貼出暖心司機的名片幫忙宣傳，「尤其又開那麼高級好坐的車！幸好那天有主動拿名片！」

暖心文一出，網友們紛紛噴淚表示「真的好有愛心」、「推！這位大哥人超好！服務也很好」、「人間處處有溫情」、「歡迎來台南！滿滿人情味」。而原PO妹妹也現身留言串表示「妹妹已收到！大感謝」、「幫我和同事好好跟他道謝倒是真的」。

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