徐國勇暫停全國性酒測惹議　洪孟楷痛批：搶當防疫豬隊友

▲每年酒駕傷亡人數層出不窮。（示意圖／記者游宗樺攝）

記者黃巈禾／台北報導

內政部長徐國勇5日宣布取消全國性酒測，引發爭議。國民黨立委洪孟楷痛批，「是要把防疫期變成大酒駕時代？根本莫名其妙！」、「別搶當防疫豬隊友！」

洪孟楷在臉書表示，酒駕零容忍是全民共識，絕不會因為防疫而有空窗期，但內政部發布的暫停全國性酒測，根本是誤導喝酒民眾可以心存僥倖，難道酒駕零容忍要變成大酒駕時代？「拜託，別搶當防疫豬隊友！酒測取消而酒駕被縱容，這樣根本莫名其妙！」

洪孟楷指出，徐國勇此命令一出，馬上被基層員警打臉，基層警多認為「聽聽就好」，甚至酸警政署「署令出不了忠孝東路」，內政部是天下第一大部，決策絕不能兒戲，這樣作為，只會讓威信掃地。

洪孟楷再指，大張旗鼓宣示取消酒測，說好聽是為了員警安全，但根本陷警察於不義，難道遇到喝酒開車的民眾，警察同仁可視而不見？還是會該抓的還是要抓，內政部劃錯重點、本末倒置，保護員警防疫期間的安全，不是暫停國全國酒測，而是要提供足夠的防護器具以及做好防疫措施，這才是真保護。

面對外界質疑，徐國勇6日受訪時重申，酒測只是暫停全國性同步酒測每個月的兩次而已，地方政府屬於地區性酒測，每個月最少6次、有時候到10次都繼續進行，全國性酒測如果同步實施，每天要派很多警察在機場、港口等地收取入境旅客各項健康聲明卡，同時，要協尋失聯者，包含居家檢疫、居家隔離卻到處趴趴走的人，還有鄰里長居家檢疫的關懷，也需要警力支援，「所以全國警察這時候是非常的忙」。