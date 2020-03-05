消防魂！婚宴剛上第一道菜…火警鈴響起　打火弟兄全員放下碗筷出任務

▲分隊長帶著完成任務的打火弟兄，趕回婚宴會場祝福陳建吉夫妻。（圖／擷取臉書）

記者白珈陽／台中報導

向打火弟兄致敬！台中市政府后里消防分隊隊員陳建吉日前於分隊旁的餐廳舉行婚宴，也宴請分隊值班同仁，但就在上第一道菜時，分隊火警鈴響起，全隊人員馬上放下手中碗筷，餓著肚子出動至火警地點進行滅火。火勢撲滅後，分隊長帶著剛完成任務的弟兄回到已快結束的婚宴，讓所有賓客見識到打火弟兄充滿「消防魂」的祝福方式。

后里消防分隊隊員陳建吉，同時也擔任該分隊臉書小編，他5日在臉書指出，他日前於分隊旁的餐廳舉辦婚禮，有準備佳餚與分隊同仁分享喜悅，但就在婚禮上第一道菜時，發現到場的分隊長匆忙離去，他立刻發現是分隊火警鈴想起，心中只能期許這火警能快速撲滅，讓同仁們能把午餐享用完畢。

在婚禮散場時，分隊長帶著剛打完火警的弟兄趕回婚宴向陳俊吉夫妻致意，讓所有現場還未離開的賓客與攝影師見識到充滿「消防魂」的祝福方式，留下深刻的回憶。

由於當時起火的地點是公墓，清明節將至，陳俊吉也在文章內宣導掃墓的口訣「4不2記得」，即雜草不悶燒、煙蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不施放，以及記得滅餘燼、記得收垃圾，提醒民眾抱著想念及誠懇的心來祭拜親人祖先，也要記得維護他們現在居住的環境，最重要的，是一定要讓自己平平安安的回家。

►我沒有遲到，是時間遲到了！



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