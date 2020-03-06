內政部警政署通令：警察酒測執勤一律戴口罩





▲地區性的酒測仍持續進行。（示意圖／彰化縣警局提供）

記者袁茵／台北報導

內政部長徐國勇徐國勇5日宣布暫時取消全國性酒測引發社會各界爭議，徐國勇解釋，強調是暫停取消全國性擴大臨檢的酒測工作，但地區性的酒測仍照常持續進行。警政署也通令全國各警察機關，防疫期間的取締酒駕勤務注意事項，包括一律配戴口罩、使用過的酒測器應消毒，才可提供給下一個駕駛人使用。

有關外界關注暫時取消「全國性酒測」一事，徐國勇強調，武漢肺炎疫情嚴峻，防疫工作最為優先，除了保障員警執勤安全，目前警政署如保一、保四、保五總隊的同仁，皆全力配合投入警力於執行邊境防疫、居家隔離、檢疫訪查與協尋等相關防疫工作，勤務相當繁重，因此警政署才會暫時取消2、3月份平均每月2次的全國性擴大臨檢的酒測工作，但對於地區性的酒測，警政署仍要求各縣市警局持續進行，並通令各單位自即日起，視疫情發展、轄區特性及酒駕肇事狀況，適度調整局辦及分局自辦取締酒駕勤務的次數。

▲內政部長徐國勇赴立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

至於為避免民眾及員警遭受感染風險，警政署已通令各警察機關停止使用酒精感知器，防疫期間警察執行取締酒駕勤務時，應一律佩戴口罩。攔停駕駛人後，應保持一定距離，觀察過濾駕駛人有無酒容酒氣，有酒容酒氣者，則指揮至路旁停車熄火，請駕駛人下車進行酒測。

警政署指出，使用過的酒測器應予適當消毒後，才可提供下一位駕駛人使用；使用後的吹嘴，也應用塑膠袋包覆後卸除，並妥善處理，不可隨便丟棄；實施酒測後，執勤同仁應以酒精、乾洗手液清潔，避免民眾吹氣時，飛濺口沫殘留在手部，造成事後接觸到口鼻傳染，以保護員警自身安全。

內政部也提醒，一旦騎車或駕車酒測超標，將依規定處1萬5000元至12萬元的罰鍰，還可能坐牢，另自3月1日起，新一波酒駕新制上路，酒駕累犯者，重新考照後，車輛將會被強制安裝酒精鎖一年，請民眾勿僥倖違規上路。

警政署說，防疫期間取締酒駕執法工作雖配合調整，惟為維護大眾用路人安全及建構安全的交通環境，各單位於做好相關防疫措施下，嚴正執法仍不打烊，駕駛人勿心存僥倖上路。

徐國勇說，酒駕肇事造成不少家庭破碎，是民眾最痛惡的行為，酒駕零容忍，為防制酒駕，防疫期間，警察機關仍會以嚴格態度取締酒駕，以有效保障用路人的安全。

其他人也看了這些...

►在台表演澳籍音樂家染疫！ 21名隔離者含「團員、記者、工作人員」

►搭長榮澳確診男是國際音樂家！2/28國家音樂廳、3/1演奏廳演出

►國家音樂廳閉館消毒！文化部：其它藝文活動全採「梅花座」

更多熱門新聞...

►口罩國家隊大集合！ 蔡英文：身為台灣的總統我很驕傲

►徐國勇：全國性酒測暫時取消 地方政府酒測「照抓照罰」

►和唐鳳討論口罩實名制2.0 陳其邁：我們一定能共度難關

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！