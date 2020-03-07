嗆完陳時中「裝睡」…黃智賢再稱「誰能反駁」：口罩實名制是我建議的





▲黃智賢、陳時中。（組合圖／記者黃克翔、林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

資深媒體人黃智賢6日凌晨批評中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中「裝睡、說謊、隱匿疫情」，遭到網友憤怒狂轟，然而黃智賢並沒有轉變態度，6日晚間再強調，陳時中這個神德政「口罩實名制」是她建議的，「人一獨，腦就殘的垃圾！」

黃智賢6日晚間11時在臉書上表示，「所以，綠媒繼續罵我，爽吧！你們綠媒垃圾，覺得是德政，是陳時中這個神德政的口罩實名制。不就是我黃智賢建議要求的？」

▲立法院財政等聯席委員會審查 「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

黃智賢提到，「當初你們不是支持陳時中的在四大超商隨便買？不是我黃智賢實名制的建議，有你今天綠媒垃圾讚美的實名制？人一獨，腦就殘的垃圾，我批評陳時中的內容，你能反駁？」

黃智賢認為口罩實名制是自己建議的言論，再度點燃網友們的怒火。網友們憤怒留言，「都老阿嬤了還在學黃安」、「既然先知這麼厲害，可否麻煩您移駕去武漢住幫他們解決武漢肺炎問題」、「只有綠嗎？應該是連中間選民都不滿妳的言論吧？」

▲黃智賢PO文談「偉大的陳時中」。（圖／翻攝自黃智賢臉書粉專）

回顧黃智賢6日凌晨1時的言論，她在臉書上提出6點批評陳時中，第一，1月31日鑽石公主號2000遊客在北台灣暢玩一日遊，灑下萬千病毒，2月1日香港公佈公主號上的一個香港遊客確診，「所有媒體報導了，可是陳時中忙著對付北京無聲無息。」

黃智賢說，2月5日日本告知台灣，公主號有更多確診，「陳時中繼續裝睡。」直到2月7日假惺惺發出間簡訊，要台灣人注意公主號的遊覽地點，「你陳時中2月1日到2月6日，你是忙著隱匿疫情？還是裝瘋賣傻？你幹什麼去了？台灣的社區感染，是不是因為你裝睡？」

黃智賢提到，第二，日本將禁止中國人和韓國人入境，「偉大的陳時中禁止大陸人入境，連30天沒有病例的澳門人都禁止入境。可是韓國人，全世界幾十個國家禁止入境，但陳時中這個神，就是捨不得禁止韓國人入境。」第三，大阪輸入病例已經很明顯、日本隱匿病情很明顯，日本中小學都停課了，陳時中還是體貼日本人，讓日本人，韓國人和伊朗人歡迎來台灣遊玩。

黃智賢說，第四，2019新冠肺炎是WHO公告的名稱，但陳時中是神，就是要稱武漢肺炎。第五，陳時中是個支持台獨反中的偉大官僚、偉大的神，「台灣人命值錢不？不值陳時中的反中任務。去湖北遊玩、過年的台灣人，一夕間變成黑名單，不准回台灣。陳時中不准你回台灣，你就不能回台灣！不能回來繳房貸、上學、上班，因為台灣人必須被陳時中當成人質，用來威脅大陸。」

最後第六點，黃智賢酸說，「偉大的陳時中，他是神。如果他錯了，也是我們錯。他說謊、隱匿疫情都沒有錯，是我們錯。」

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