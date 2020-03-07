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防疫專車上路！桃機入境回台東⋯全程專人接送「計程車→飛機→計程車」

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▲▼新冠肺炎疫情嚴峻，計程車司機長期在密閉空間工作為高度危險群。為避免遭到傳染，司機大哥紛紛掛上口罩載客。（圖／記者湯興漢攝）

▲居家檢疫入境者由計程車載回家。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部推出「居家檢疫者自機場返家交通方案」，凡是需要居家檢疫的入境旅客，只能搭車指定防疫專車，11日起違規者最高可罰100萬元。交通部長林佳龍強調，防疫專車為點對點服務，路線為機場到家裡，不可「趴趴造」，每輛車最多可載2人，若是要到台東或離島，專車會先將旅客載到松山機場，轉搭飛機後再搭專車返家。

中央流行疫情指揮中心要求，凡是從中港澳、韓國、義大利、伊朗入境的旅客，均須進行14天的居家檢疫，考慮到需居家檢疫的入境者無車返家，交通部推出「居家檢疫者自機場返家交通方案」，本月4日起上路，已有620台車輛待命。

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桃園機場設有居家檢疫者搭車登記月台，居家檢疫的入境旅客須至月台提供居家檢疫卡、填寫檢疫車搭乘登記，若是要搭去北北基、台東、離島等地，由排班計程車跳表計費；若要至中南部、宜蘭、花蓮的旅客，則由租賃車載送，並有固定費用。

▲▼桃機「居家檢疫車隊」，一張圖看全台搭車價目表。（圖／桃機提供）

▲桃機「居家檢疫車隊」上路。（圖／桃機提供）

桃機公司表示，若是家人、朋友，最多可2人搭乘一輛防疫專車，今日遇到一個案例，一對情侶中只有女生有檢疫單、男生沒有，因此要求男旅客填寫切結書後，才同意兩人共同搭車。

桃機公司強調，防疫專車提供點對點的服務，只會將旅客從機場載回家裡，期間如果要繞去其他地方都不可以，若要上廁所則會在休息站等停留。如果有旅客沒有口罩，專車司機也會提供。桃機公司統計，4、5日兩天搭乘專車的人數分別為39人、81人，共120人。

▲▼桃機「居家檢疫車隊」，一張圖看全台搭車價目表。（圖／桃機提供）

▲桃機「居家檢疫車隊」，一張圖看全台搭車價目表。（圖／桃機提供）

林佳龍表示，由於不可能以計程車載送旅客至離島或台東地區，因此防疫專車會先將旅客載到松山機場，桃機會聯絡航空公司，旅客轉搭飛機回離島或台東，下機後再搭乘另一輛防疫專車返家，他強調「會做到無縫接軌」。另外11日起若違規搭乘大眾運輸者，可罰10到100萬元。

林佳龍表示，防疫專車的司機若因載到確診旅客而被感染，在隔離治療期間，交通部也會給予補助，讓他們沒有後顧之憂，他也說，「司機們都是防疫英雄」，除了感謝外，也會盡力提供最好的防疫物資。

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