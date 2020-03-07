不顧中國反對　美國務卿連兩天堅稱「武漢病毒」

▲美國國務卿蓬佩奧向來對中國態度強硬。（圖／路透）

文／中央社華盛頓6日綜合外電報導

儘管首先爆發武漢肺炎疫情的中國大力反對，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）仍為新型冠狀病毒取新名，連續兩天稱它為「武漢病毒」。

蓬佩奧昨天和今天公開談到2019年冠狀病毒疾病（ COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情時，都說是「武漢病毒 」或「武漢冠狀病毒」造成。中國湖北省武漢市是這波疫情重災區。

蓬佩奧在美國媒體CNBC訪談中被問及如何看待北京當局成功控制疫情時，他說：「我很高興你今天稱讚了中國共產黨，但謹記這是武漢病毒所造成的。」中國外交部發言人趙立堅本週在新聞簡報會上被問及有關「武漢病毒」和「中國病毒」等詞彙時表示，媒體使用這些名稱「極不負責任」。他表示，個別媒體在沒有任何事實依據的情況下， 妄稱新型冠狀病毒是「中國病毒」，企圖讓中國背上製造疫情災害的黑鍋，完全是別有用心。

他說，新型冠狀病毒肺炎疫情是世界各國面臨的共同挑戰。他強調，目前病毒溯源工作仍在進行中，尚無定論。蓬佩奧拒絕接受中國聲稱病毒可能是從其他地方傳出的說法，他表示，北京當局未分享更多資訊「令人非常失望」。 他在CNBC訪問中說道：「我很高興他們努力因應， 但不少中共官員都已表示這（病毒）從武漢傳出。」