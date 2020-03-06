配給藥局酒精72瓶要賣7天　民眾需求度高…藥師傷透腦筋

▲彰化民眾75度防疫酒精需求量大，藥局希望配給量增加。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

因應先冠肺炎疫情，口罩實名制上路，讓健保藥局忙翻了，但也因為75度酒精配給2箱（72瓶）今天上午才送達，藥師更為此傷透腦筋，這些配額要用7天，1天平均發10瓶，民眾需求度高可能1天內就賣光，其他的6天怎麼辦，也希望中央配給能多點，或是可以在彰化縣也放置酒精販賣機器，讓縣民都能平安度過防疫期。

請繼續往下閱讀...

▲縣長王惠美今天也到藥局領口罩。（圖／記者唐詠絮攝）

國家隊機器進駐口罩製造廠後，口罩產量已經增加，中央也宣布從5日開始成人口罩量增為3片15元，兒童可以買5片25元，位在溪湖鎮的這家藥局，早上7時30分口罩販賣完畢，藥師也透露，因為全球疫情嚴峻，讓彰化縣民搶買口罩的現象仍舊不變，但也有民眾向藥師抱怨說，從中央宣布口罩實名制至今，不是不想領，而是排隊也領不到，是不是可以向藥局一次領取，讓藥師聽了真的很無奈。

▲憑健保卡7天內成人口罩可買3片，兒童口罩5片。（圖／記者唐詠絮攝）

這名藥師說，除了酒精不夠量以外，就連酒精棉片、額溫槍及耳溫槍都很缺貨，日前還有一名病患家屬就因為需要額溫槍及酒精棉片，跑了市區大約20家藥局都沒有，最後他才想辦法，趕快聯繫其他外鄉鎮藥局趕緊支應。

►腦公！你不可以賴帳喔