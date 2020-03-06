影／一張圖說明院內感染調查情況！累計8人確診、醫護採檢全出爐

記者洪巧藍／台北報導

國內新冠肺炎院內群聚感染再添1例！中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內第45例COVID-19(武漢肺炎)確診病例，為案34確診前同病房、不同病室已出院病人(50多歲女性)；但也有好消息，指揮官陳時中表示，目前掌握相關接觸者中醫護總計94人，除先前確認3人感染，其餘全數陰性，會繼續對出院病人社區周遭繼續查驗。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，資料照 。（圖／記者李毓康攝）

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▲全台確診患者統計。（圖／翻攝疾管署網站）

▲澳音樂家及案45群聚圖。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

指揮中心指出，案45近期無國內外旅遊史，2月14日因其他疾病收治住院，與案34同病房不同病室，於2月20日出院；3月1日衛生單位進行案34相關風險對象追蹤採檢時，因檢體顯示異常，於3月5日再次採檢，於今日確診，目前收治負壓隔離病房。

▲全台確診患者關係圖。（圖／曾梓倩製）

指揮中心表示，已針對案45相關接觸者進行調查追蹤；本起群聚截至目前已掌握接觸者共417人，並採檢346人，其中7人陽性(案35至38及案41、42、45)、330人陰性、其餘檢驗中。

▲澳洲確診個案在台活動史單純，社區傳播風險低。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）