藝文活動「6項風險評估指標」　文化部：千人以下也要評估

記者林育綾／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨（5）日提及國家交響樂團（NSO）澳洲籍音樂家確診個案，引發表演藝術圈軒然大波，鄭麗君上午於行政院會前受訪時表示，目前已責成國表藝跟NSO來進行因應的處置，同時也進一步提及，文化部已公布「藝文活動因應原則」給民間相關活動參考，其中有「6項風險評估指標」，千人以下也要進行，若是高風險則建議避免舉行。

▲澳洲籍音樂家確診個案後，國家音樂廳閉館全面消毒，文化部已公布「藝文活動因應原則」給民間相關活動參考。（圖／記者屠惠剛攝）

請繼續往下閱讀...

目前58歲澳洲籍音樂家確診個案，指揮中心初步判斷可能是境外感染，在台期間曾參與NSO在國家音樂廳以及小型演奏廳演出，文化部已責成國表藝跟NSO來進行因應的處置，整個處置目標是希望若他是屬於境外感染而入台的情況，應該要將他在國內造成的衝擊和影響降到最低，因此清查他在排練、演出、記者會、以及在國家音樂廳裡面相關活動過程的接觸者來匡列，匡列後交給指揮中心判斷，屬於密切接觸者，依指揮中心指示相關必要防疫措施。

指揮中心今（6）日表示，目前已匡列接觸者共147人，包括個案在台期間之隨行人員及工作人員、友人、就醫診所人員、採訪記者、樂團團員、計程車司機等，其中103人須居家隔離14天，其他接觸者則須自主健康管理14天。另外根據音樂家曾入坐觀眾席部分，周圍2公尺的所有人匡起來大概23人左右，要做居家隔離，其他觀眾部分，會要求自主健康管理以及有症狀就戴口罩、就醫。

另外鄭麗君也表示，文化部與國家所屬樂團，3月暫停國際邀演，也呼籲民間的相關表藝活動在國際邀演部分，要盡可能掌握風險評估，包含國際邀演的旅遊史，如果是來自旅遊警示地區，建議可以避免或延期，如果能夠掌握風險評估，也要做好防疫措施，以確保工作團員以及觀眾可以安心進行活動。

鄭麗君提到，除了指揮中心公布「全國集會活動因應指引」，文化部昨（5）日也進一步公布「藝文活動因應原則」給民間相關活動參考，根據這樣的因應指引，有提示6項風險評估指標，如果1千人活動指標，6項評估是高風險則建議避免，即使在1千人以下也要進行6項風險評估，並請地方政府評估。

至於文化部所屬場館，文化部也訂定新的防疫措施及注意事項，來提升防疫作為，目的是希望讓大家在比較強化的防疫作為下，能安心的參與相關活動，做好防疫才能讓大家過正常生活。

文化部公布藝文活動防疫因應原則如下：

（一） 藝文活動主辦單位需依據公眾集會因應指引所提示之6項風險評估指標，事先進行風險評估。6項風險評估指標包括：能否事先掌握參加者情形、活動空間通風換氣情形、參加者之間的距離、參加者位置是否固定、活動持續時間、可否落實手部衛生及配戴口罩。

（二） 倘評估決定辦理，主辦單位應依公眾集會因應指引訂定防疫應變計畫。主辦單位必要時需和地方政府衛生單位共同討論防疫應變計畫，請其協助，本部也將設立窗口協助地方政府因應。

文化部及所屬場館自春節期間即已啟動相關防疫措施，包括入口量體溫、提供乾洗手消毒、第一線人員戴口罩、空調系統改通風換氣模式等措施，今日針對中央流行疫情指揮中心最新公布之公眾集會因應指引，文化部將再提高所屬場館防疫措施強度。

屬表演型場館者：

（一）入口處要設充足的洗手措施，入口處全面量體溫，額溫37.5度以上者協助辦理退票離場。各場館第一線服務人員及與民眾有近距離接觸者應全程戴口罩，活動參與者也應全程戴口罩。

（二）座位安排建議採梅花座、間隔座法或其他保持適當距離之安排。

（三）進場、散場皆應妥善規劃動線及控管人流。

（四）各場館空間每日清潔、消毒，進場前、散場後皆需清潔、消毒。

屬靜態展覽者：

（一）入口處要設充足的洗手措施，入口處全面量體溫，額溫37.5度以上者協助辦理退票離場。

（二）各場館應訂定同一時段、同一空間之容留人數，並規劃適宜動線，參與者相互距離建議保持一公尺以上。

（三）各場館空間每日清潔、消毒，每一場次活動前後也需清潔、消毒。