台大醫院再縮探病時段！下周一起每日僅開放探病一次

▲台大醫院再度限縮每日探病時段。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃凱翊／綜合報導

隨著新冠肺炎疫情逐漸延燒，台大醫院今(6日)宣布從9日起，每日探病時段從原本的一天兩次改成一天一次，不論一般或加護病房，開放時間接改為11:30到12:30，希望能嚴格管制醫院進出人員。

台大醫院今(6日)在臉書上公告，表示為了因應新冠肺炎疫情發展，從9日起嚴格管制醫院進出人員，每日探病次數改為一次，所有入院就醫者皆須持健保卡(身分證件)確認旅遊與接觸史，非急診病人及家屬禁止由急診室進出。不論是一般或加護病房，每日探病時段僅開放11點半到12點半。

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其實臺大醫院自2日起就已嚴格管控醫院人員出入，要進院的人員必須出示員工證、健保卡和看診單等相關證件，且每名住院病人每次僅限2名訪客; 陪病者（含照顧服務員）限制為1名，訪客及陪病者在進出院區或病房時，均須登記並詢問TOCC。如今將探病時間再度限縮成僅一個時段，就是為了防止疫情擴張。

另外，在外包人員管理方面，必須依照衛福部「醫療機構因應嚴重特殊傳染性肺炎外包人員管理指引」，要求外包人員應嚴格遵守感染管制程序，落實TOCC調查及健康管理，工作時需配戴口罩，於急診、加護病房、隔離病房等特殊單位工作時，應著適當個人防護裝備。