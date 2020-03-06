國民黨明晚產生新主席！投票時間8小時「每小時消毒+全員戴口罩」

▲郝龍斌、江啟臣。（圖／資料照）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨7日將舉行109年黨主席補選暨第20屆第2任中常委選舉，黨中央呼籲全體具選舉權之黨員、黨代表踴躍投票，於防疫期間，全體工作人員將會全程戴口罩，且投票所每小時消毒一次。

黨主席補選、中常委選舉將於明日上午8時至下午4時投票，全國共分271個投開票所，於投票完畢後隨即進行開票作業。黨中央提醒，投票請攜帶有個人清楚相片之證件，投票時應攜帶投票通知單、附照片之黨證或國民身分證、駕照、護照、健保卡及私章(簽名或按指印)領取選票。

依文傳會資料統計，黨主席補選人數共345,971人，含各縣市黨部251,848人，黃復興個支黨部83,307人，海外通訊投票10,816人；全台投票所共計271個。當天上午8時至下午4時進行黨員投票，隨後即於各地投開票所進行開票。開票結果的時間需視開票進度而定，確定後將由選監委員會召集人許水德於中央黨部中山廳宣布選舉結果。

正值防疫期間，文傳會也透過各種管道加強宣導，呼籲黨員戴口罩到場投票，出門前請自行測量體溫，若體溫太高，達到耳溫38度、額溫37.5度以上，或覺得不舒服或感冒等情況，在防疫前提下，建議不要到場投票。

此外，黨中央也已做好各項防疫措施：當天從上午8時到下午4時投票期間，每個投票所都會維持空氣順暢；每小時進行一次酒精消毒；工作人員一律戴口罩，並控制投票所人流，於排隊投票時維持適當間隔。

國民黨強調，黨正面臨關鍵轉型時刻，此次黨主席補選暨中常委選舉，與黨的改造與改革工程息息相關，呼籲所有關心黨未來發展的黨員們，務必站出來投下關鍵一票，唯有黨員的持續關注，才能讓黨的改革更接地氣、行穩致遠。