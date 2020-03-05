侯友宜攜手業界　提「五大推動計畫」打造5G智能城市

▲新北市產業發展諮詢委員會。（圖／記者羅婉庭攝，下同）

記者羅婉庭／新北報導

因應新冠肺炎疫情衝擊新北產業，市府經發局5日邀請工商團體、指標企業及學界等代表，召開「新北市產業發展諮詢委員會」109年第一次會議。新北市長侯友宜會中宣布AI智慧、國際接軌、庶民經濟、創新創業、特定專區產業轉型五大推動計畫，並宣示維持今年擴大至1,500億元的招商目標。

會議中，侯友宜除傾聽業界建議，也特別拜託企業放寬員工陪病假，他說「企業與人民是國家命脈，都需要安定及被照顧」，期盼早日擺脫疫情。

侯友宜指出，新冠肺炎連帶影響各產業生產動能，尤以製造業、民生消費業衝擊最大，部分產業供應更有斷鏈危機，為紓解疫情對新北廠商影響，市府2月上旬即進行產業盤查，迅速提出市版產業紓困計畫，協助企業度過難關。

新北市以「急、速、寬、減、補、平」六大原則支持轄內產業，包括協助中小企業放寬貸款期限，針對市場攤商攤位租金打八折，從3月份起受理商圈活動提案，提供經費補助等。侯友宜表示，期間也與東森集團合作推出「新北商品專區」，協助業者拓展通路商機；持續推動「招商一條龍」政策提高投資信心，加強出口拓銷，擴大民眾採購。

為縮小新冠肺炎衝擊產業力道，侯友宜表示，新北市率先研擬AI智慧、國際接軌、庶民經濟、創新創業、特定專區產業轉型五大產業發展推動計畫，全面提升新北產業競爭優勢，企圖在逆境再開新頁，力拚今年招商擴大至1,500億元，並創造15,000個就業機會。

「照顧企業與安定民心是市府首重目標」，侯友宜也為民請命拜託企業，抗疫期間要特別照顧好員工，「員工我們最大的資產」，如果孩子發燒無法上學，員工需要陪病假，企業界應以同理心對待，放寬解釋。「疫情沒有那麼快就會結束」，市長並強烈建議企業即早做好準備分流辦公或以視訊運作，期盼讓經濟快速復甦。

針對遠東集團徐旭東董事長提到轉型SMART CITY議題，侯友宜指出，AI智慧是他施政目標「智能城市」的一環，未來新北市一定面對5G的SMART CITY的轉型。他說，例如新北市用在偏鄉的「遠距視訊醫療」，也可以運用在防範新冠肺炎的案例上，「如果看病不方便，可以用視訊醫療看診」，希望時代進步，智能城市往前走。

包括新北市工業會、新北市商圈聯合發展協會都在會議中，感謝市長與市府團隊把企業需求放在第一位並即時提供紓困措施，新冠肺炎雖導致商圈客源減少，但市府適時活絡商圈提供振興補助，因地制宜設計活動刺激買氣，減緩疫情衝擊。

經發局表示，市府會持續傾聽企業訴求及民眾心聲，以滾動式檢討修正紓困措施，也會持續推動產業發展計畫，經由新北市產業發展諮詢委員會這個平台，整合各企業資源並肩作戰全力抗疫，朝今年1,500億元的招商目標邁進。