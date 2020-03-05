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新北女力發威！瑞莎領體操隊奪1金3銅　再展女性多元動能

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▲▼新北女力。（圖／新北市政府提供）

▲新北女力持續發光發熱。（圖／新北市政府提供，下同）

記者張乃文／綜合報導

新北市新聞局過去曾邀請30位新北女性拍攝「新北女力」影片，讓更多人可以看見女性熾盛的多元動能。而終於在去年拿到台灣身分證的烏克蘭藝人瑞莎、全國女子七項全能冠軍陳彩娟、新北技職的冠軍女兒游基綺及深耕新北的黃鐘瑩，身為新北市民的她們皆在各自領域發光發熱，讓「新北女力」持續發威。

新北市過去曾推出「新北女力」系列影片，廣邀不同領域的30位優秀新北女性，透過個人經歷和生活體驗展現女性熾盛的多元動能，在國際婦女節前夕也凸顯她們不凡的成就與價值。新北市新聞局長蔣志薇表示，第一屆新北女力們除不斷在各自領域裡發光發熱外，她們的專業凸顯出新北市產業人才的豐沛與創新，已成為新北市優質的人才資料庫，市府各部門或民間團體都可借重專才合作，支持她們在專業領域裡追求夢想、勇於挑戰。

▲▼新北女力。（圖／新北市政府提供）

包括近期終於拿到台灣身分證，也同是新北市民的烏克蘭藝人瑞莎，為了實現自己從未放棄的奧運夢，除了義務投身於台灣體操運動教育，她更在1月份全額贊助體操選手們前往美國洛杉磯參加「LA lights 2020錦標賽」，在美、加等多國頂尖選手及東奧參賽選手環伺下，仍為臺灣在該競賽取得三面個人賽銅牌及一面團體賽金牌的佳績。

另外，全國女子七項全能冠軍陳彩娟也專注於今年5月份亞洲青年田徑錦標賽的金牌目標，並預約2022年杭州亞洲運動會門票，能穩健地跑向2024年巴黎奧運。還有曾獲全國高中金手獎金牌、新北技職的冠軍女兒游基綺，目前就讀於台灣科技大學工商業設計系，接受新北市農業局的邀請，為108年「農金楷模」表揚活動，設計獎牌與獎座。

還有放棄香港新創圈的高薪、深耕新北市的黃鐘瑩，回到深坑推動「程式教育」，並協助學校規劃創新教案，參加「2020 新北創新教育加速器」計畫榮獲旗艦級，而目前則是正在輔導學校建立一個多元教案的共享、共作的線上平台，讓學校老師可以發展出跨領域特色課程，並能讓孩子有更多課程選擇。

▲▼新北女力。（圖／新北市政府提供）

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