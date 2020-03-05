侯友宜聽取企業建言　東森購物加入「新北商品專區」平台計畫

▲新北市產業發展諮詢委員會。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市5日召開「新北市產業發展諮詢委員會」，邀請工商團體領袖、學界代表及大型指標企業負責人等36位委員出席，向代表說明疫情紓困計畫與5大產業推動計畫，並聽取企業建議。因應疫情影響買氣，新北市政府更與東森購物合作，推出「新北商品專區」，協助業者拓展虛擬通路商機。

經發局表示，此次會議除向企業代表說明本市因應新冠肺炎疫情紓困計畫，並聽取建議以利後續精進相關紓困作為，同時也宣佈新北109年產業發展5大推動計畫，讓委員瞭解今年度新北產業施政方針並給予卓見。

新冠肺炎疫情在全球持續延燒，連帶也影響各產業生產動能，尤以製造業與民生消費業衝擊最大，部分產業供應鏈更有斷鏈危機，而為瞭解此波疫情對新北廠商之影響，市府於2月上旬即進行產業盤查，並迅速提出新北市版本的產業紓困計畫，協助企業渡過疫情困境。

侯友宜表示，新北版紓困計畫以「急、速、寬、減、補、平」為六大原則，在振興商業部分，除協助調整中小企業貸款期限並減收攤商攤位使用費2成外，為活絡新北商圈，自3月起也受理商圈活動提案，提供經費補助。

經發局更與東森、蝦皮、PChome等電商平台合作洽談，順勢推出「新北商品專區」，協助業者拓展虛擬通路商機；在穩固工業方面，將持續推動「招商一條龍」政策，並加強出口拓銷與視訊方式擴大採購，提高企業信心，加速投資落地新北。

侯友宜指出，企業是新北市經濟實力的根基，絕不能讓疫情撼動新北產業礎石，市府率先研擬5大產業發展推動計畫，包含「AI智慧」、「國際接軌」、「庶民經濟」、「創新創業」及「特定專區產業轉型」等5面向，全面提升新北競爭優勢，在逆境中開創產業新格局，109年要力拼擴大招商至1,500億，並創造15,000個就業機會。

新北市工業會白文亮理事長表示，感謝市長與市府團隊把企業需求放在第一位，即時關懷並提供紓困措施，協助新北企業渡過疫情難關，工業會則將持續作為政府與企業溝通的橋樑，第一時間將企業問題反應給市府。

新北市商圈聯合發展協會黃建強理事長也表示，肺炎疫情雖導致商圈到店客源減少，但市府適時推出活絡商圈振興補助方案，各商圈可因地制宜設計活動以刺激買氣，可減緩疫情對商圈之衝擊。

侯友宜則回應，面對疫情艱困時刻，市府傾聽企業與民眾訴求，以「照顧企業」與「安定民心」為首重目標，除滾動式修正紓困措施，後續亦會推動各項產業發展計畫，也將經由產諮會平台，達到企業互助、資源共享，集眾家企業之力整合運用資源，成立合作圈，公私部門共同抗疫。市府與企業同一陣線，要共同打贏這場防疫勝仗，朝向招商1,500億里程碑目標邁進。