滾動式修正紓困計畫　侯友宜：不能讓疫情撼動新北產業礎石

▲新北市產業發展諮詢委員會。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市5日召開「新北市產業發展諮詢委員會」，邀請大型指標企業負責人出席，向代表說明疫情紓困計畫與5大產業推動計畫，並聽取企業建議。新北市長侯友宜說，企業是新北市經濟實力的根基，絕不能讓疫情撼動新北產業礎石。

侯友宜指出，市府率先研擬5大產業發展推動計畫，包含「AI智慧」、「國際接軌」、「庶民經濟」、「創新創業」及「特定專區產業轉型」等5面向，全面提升新北競爭優勢，在逆境中開創產業新格局，109年要力拼擴大招商至1,500億，並創造15,000個就業機會。

為協助新北市店家、商圈及觀光產業因應武漢肺炎疫情衝擊，新北市政府祭出「急、速、寬、減、補、平」六大紓困原則，其中在搭建銷售平台方面，市府特別與東森得易購股份有限公司合作，於東森購物平台設立「新北專區」，協助業者將商品上架虛擬平台，擴增線上販售通路，搶攻宅經濟商機。

經發局表示，在穩固工業方面，將持續推動「招商一條龍」政策，並加強出口拓銷與視訊方式擴大採購，提高企業信心，加速投資落地新北。

侯友宜說，面對疫情艱困時刻，市府傾聽企業與民眾訴求，以「照顧企業」與「安定民心」為首重目標，除滾動式修正紓困措施，後續亦會推動各項產業發展計畫，也將經由產諮會平台，達到企業互助、資源共享，集眾家企業之力整合運用資源，成立合作圈，公私部門共同抗疫。市府與企業同一陣線，要共同打贏這場防疫勝仗，朝向招商1,500億里程碑目標邁進。