　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

滾動式修正紓困計畫　侯友宜：不能讓疫情撼動新北產業礎石

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲新北市產業發展諮詢委員會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲新北市產業發展諮詢委員會。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市5日召開「新北市產業發展諮詢委員會」，邀請大型指標企業負責人出席，向代表說明疫情紓困計畫與5大產業推動計畫，並聽取企業建議。新北市長侯友宜說，企業是新北市經濟實力的根基，絕不能讓疫情撼動新北產業礎石。

侯友宜指出，市府率先研擬5大產業發展推動計畫，包含「AI智慧」、「國際接軌」、「庶民經濟」、「創新創業」及「特定專區產業轉型」等5面向，全面提升新北競爭優勢，在逆境中開創產業新格局，109年要力拼擴大招商至1,500億，並創造15,000個就業機會。

為協助新北市店家、商圈及觀光產業因應武漢肺炎疫情衝擊，新北市政府祭出「急、速、寬、減、補、平」六大紓困原則，其中在搭建銷售平台方面，市府特別與東森得易購股份有限公司合作，於東森購物平台設立「新北專區」，協助業者將商品上架虛擬平台，擴增線上販售通路，搶攻宅經濟商機。

經發局表示，在穩固工業方面，將持續推動「招商一條龍」政策，並加強出口拓銷與視訊方式擴大採購，提高企業信心，加速投資落地新北。

侯友宜說，面對疫情艱困時刻，市府傾聽企業與民眾訴求，以「照顧企業」與「安定民心」為首重目標，除滾動式修正紓困措施，後續亦會推動各項產業發展計畫，也將經由產諮會平台，達到企業互助、資源共享，集眾家企業之力整合運用資源，成立合作圈，公私部門共同抗疫。市府與企業同一陣線，要共同打贏這場防疫勝仗，朝向招商1,500億里程碑目標邁進。

ET快訊
快訊／抓到了！街頭攻擊蔡阿嘎　黑衣主嫌遭逮捕
快訊／蔡阿嘎街頭遇襲　接應黑衣男共犯主動到案
長榮證實搭載58歲確診男飛澳洲！航班空機返台　空服員「隔離搭
突破6千！南韓新增322例「累計6088確診」　大邱慶北連添
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍營名嘴批「非醫療用口罩」出口！楊文嘉：你是強盜國家？

美眾院通過台北法案！賴清德：謝謝美國堅定的與台灣站在一起

快訊／防疫期間勿心存僥倖！　侯友宜：重點時間照常取締酒駕

陳超明提議家庭自製口罩　陳時中：委員應該早點講

滾動式修正紓困計畫　侯友宜：不能讓疫情撼動新北產業礎石

徐國勇：全國性酒測暫時取消　地方政府酒測「照抓照罰」

侯友宜聽取企業建言　東森購物加入「新北商品專區」平台計畫

新北照常酒測　 以「目視、酒味」判斷為主

高虹安用大數據找出缺口罩地點　陳時中：教教我們

王鴻薇批游錫堃「高調耍官威」　要求向警察道歉

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

孫子開車出去玩「拒收油錢」！　阿嬤森77強勢塞錢：給我閉嘴

造訪米其林廚神戈登「地獄廚房」 咬下酥皮威靈頓牛排銷魂爽皺眉

「時間就是金錢！」不滿買口罩等太久 婦人爆走飆罵藥師：不高興就不要做

日本安倍晉三會議上「狂咳」　旁邊官員眼神嚇崩拉口罩！

最愛垃圾車！萌娃倒垃圾誤拋飛 遇清潔隊員神助攻網讚：Nice Play

藍營名嘴批「非醫療用口罩」出口！楊文嘉：你是強盜國家？

美眾院通過台北法案！賴清德：謝謝美國堅定的與台灣站在一起

快訊／防疫期間勿心存僥倖！　侯友宜：重點時間照常取締酒駕

陳超明提議家庭自製口罩　陳時中：委員應該早點講

滾動式修正紓困計畫　侯友宜：不能讓疫情撼動新北產業礎石

徐國勇：全國性酒測暫時取消　地方政府酒測「照抓照罰」

侯友宜聽取企業建言　東森購物加入「新北商品專區」平台計畫

新北照常酒測　 以「目視、酒味」判斷為主

高虹安用大數據找出缺口罩地點　陳時中：教教我們

王鴻薇批游錫堃「高調耍官威」　要求向警察道歉

不斷更新／瑞士證實首起死亡案例　「74歲患者住院當晚病逝」

快訊／抓到了！黑衣男持鐵鎚「12秒痛擊」蔡阿嘎　警逮捕到案釐清動機中

SBL下半季高雄、彰化賽事更動　全數改至北部開打

藍營名嘴批「非醫療用口罩」出口！楊文嘉：你是強盜國家？

快訊／迪士尼證實《花木蘭》台灣上映日期「無限期延後」：因新冠肺炎影響

新竹最狂「斂財靈媒」豪宅囤1.1億現金　宮廟找肥羊：我是退休校長

國產鳳梨內需供銷失衡　產地價低迷斗六市長掏腰包收購

MINI JCW Clubman＆Countryman正式開賣　306匹最大馬力火熱抵台

泡麵加蛋美味3方法　神人親揭「財富自由吃法」...網讚：你是天才！

聽到顧寶寶！狗媽跑去籠子躲起來　阿公崩潰：你生的欸～

12秒狠K畫面曝光！蔡阿嘎遭黑衣人「敲腿痛擊」　2人險摔不忘護孕妻

政治熱門新聞

員警怕氣吹到手上染疫　徐國勇：取消全國性酒測

大安分局解釋巡邏箱空的原因　立法院長不信

遭民進黨開除黨籍！高大成：應先開除蔡英文

游錫堃爆遭恐嚇15天　巡邏箱空的氣炸

防疫違規趴趴走！141人遭罰僅8人繳款

QR code設在住家旁邊　游錫堃回應了

游錫堃自爆遭恐嚇沒人關心　刑事局：當晚就抓到人

擴大中國人享健保是阿扁？　陳柏惟反擊馬英九

林俊憲拒「黃安們」濫用健保　賴士葆：那綠安呢？

北市不取消酒測、加強警察防護

衛福部：目標每人每周可買5片口罩

「巡邏箱QR Code」打臉游錫堃

用AI防疫「防患於未然」！陳其邁：「抗疫國家隊」用科技展現台灣軟實力

林成蔚請辭獲准　接國防院執行長

更多熱門

相關新聞

新北市府聽取企業建議　宣佈產業發展5大計畫

新北市府聽取企業建議　宣佈產業發展5大計畫

新北市5日召開「新北市產業發展諮詢委員會」，邀請工商團體領袖、學界代表及大型指標企業負責人等36位委員出席，向代表說明疫情紓困計畫與5大產業推動計畫，並聽取企業建議。因應疫情影響買氣，新北市政府更與東森購物合作，推出「新北商品專區」，協助業者拓展虛擬通路商機。

新北停辦老人共餐　侯友宜：獨居或行動不便者持續送餐

新北停辦老人共餐　侯友宜：獨居或行動不便者持續送餐

新北女力發威！深耕體育、教育界

新北女力發威！深耕體育、教育界

侯友宜強調：防疫優先但不忘市政

侯友宜強調：防疫優先但不忘市政

新北宗教團體共同簽署防疫聲明

新北宗教團體共同簽署防疫聲明

關鍵字：

侯友宜東森購物

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

冷血男嗆蔡阿嘎「多留口德才不惹禍」

蔡阿嘎曝案發過程　二伯送醫畫面曝光

酸蔡阿嘎慘遭肉搜！國小師嚇到關臉書

小學師酸蔡阿嘎輕敲兩下　臉書被灌爆

各國口罩禁出口時間軸曝　網讚：沒選錯人

全台3地設「酒精發放機」　每人免費領一瓶

身分證中這4碼吃温野菜可享6折

黑衣男埋伏4hrs「目標疑是蔡桃貴」！蔡阿嘎罕見暴怒

中國科研團隊：「新冠病毒已突變」傳播力不同

酸蔡阿嘎　 小學老師願出面道歉

蔡阿嘎「被鐵鎚狂K摔車」驚恐影片曝光！

拳王泰森招女婿！娶回家就贈與「1000萬美元」

嗆蔡阿嘎小學主任「緊急道歉」臉書關版神隱

伊能靜52歲生日哭了：兒子給我最好的禮物

蔡阿嘎遭黑衣人敲腿　險摔緊抱孕妻

更多

最夯影音

更多
曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面