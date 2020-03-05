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新北落實行動治理不停歇　侯友宜走訪樹林區傾聽在地各方聲音

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▲ 新北落實行動治理不停歇 侯友宜走訪樹林區傾聽在地各方聲音。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北落實行動治理不停歇，侯友宜走訪樹林區傾聽在地各方聲音。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜行動治理推進一區又一區，5日下午率市府團隊至樹林區公所與里長座談，除檢視各列管案件進度，並瞭解公所防疫工作情形，對於第一線防疫工作同仁的付出與努力給予肯定及鼓勵。

樹林區長陳奇正就2019年行動治理列管案件執行進度簡報，已完成保安街一段十二股圳上方溝渠加蓋興闢機車停車場，改善市場周邊機車停車問題；另712公車路線上路，串聯捷運迴龍站、樹林火車站及捷運亞東醫院站，提供迴龍、樹林及浮洲地區民眾通勤、就學、轉乘捷運及火車需求，還有啟智街電桿全面地下化也預計於4月中完工，讓通行環境更好。

在公園綠地設施部份，潭底公園設置遊具完工、獇寮公園內完成公廁設置、以及舊台鐵宿舍拆除後綠美化與農糧署前綠地活化使用等多項成果，讓市民多了幾處安全又快樂的休憩空間。另市民活動中心興建案中，山佳市民活動中心已獲行政院核定用地有償撥用，刻正辦理基設審查中；長壽市民活動中心則將由交通局於長壽親子公園興建地下停車場時一併納入規劃設計，多目標使用。

▲ 新北落實行動治理不停歇 侯友宜走訪樹林區傾聽在地各方聲音。（圖／新北市民政局提供）

▲ 新北市長侯友宜走訪樹林區傾聽在地各方聲音。

會中里長也提出多項新提案，包括三俊街81巷貫通需求、樹西里內育英街電桿地下化、三福街36巷42巷停車規劃、板林路沙崙大排加蓋、樹林區陸橋維護需求等，都是會中討論焦點。其中，育英街道路兩旁現況已無餘裕空間增置變電箱，將規劃都市更新後變電箱移至建築基地內，後續經發局也將與當地里長一同會勘當地狀況。

另三福街36巷42巷底設置路邊停車位案，交通局表示，將針對該巷弄現有停車情形，觀察研議有效利用停車空間，逐步規劃在巷道內增設停車位讓三福街停車有解。

侯友宜指示，座談會開完不代表會議的結束，該做的請各局處要儘快做，不能做的也要溝通清楚，並透過會勘、案件列管與成立專案等方式，盡力滿足市民需求。

民政局長柯慶忠表示，2019年度樹林區行動治理列管案件67案，已解列50案，今日會中未提及的案件，里長們會後仍可提供書面資料，由區公所彙整後送市府相關單位進行研議，並快速做成回應。

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