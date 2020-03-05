新北停辦老人共餐　獨居老人持續送餐

▲侯友宜。（資料照／記者羅婉庭攝）

文／中央社記者黃旭昇新北5日電

新北市長侯友宜今天表示，武漢肺炎防疫仍在高峰期，他已下令為避免人傳人，原則上暫時停辦老人共餐，有照顧失能長輩等特殊需求者，須申請特准。獨居老人則由志工送餐。

侯友宜今天與市府社會局長張錦麗、泰山區長謝文祥，前往泰山區大科市民活動中心，視察老人共餐防疫整備，並向長輩問候是否量體溫、戴口罩、洗手，據點是否落實防疫整備。

接受媒體聯訪時，侯友宜表示，新北市有1029個老人共餐據點。為避免人傳人，原則上暫時停辦老人共餐活動，雖對長輩很不好意思，但這是防疫的必要措施。

侯友宜說，今天視察的社區是銀髮俱樂部關懷據點，除要照顧健康長輩也要照顧失智、失能長輩，讓家屬有臨托喘息機會，因此，仍舉辦共餐是少數例外。

記者詢問，若取消共餐是否會改用送餐方式，侯友宜說，暫時取消是因疫情關係，尤其共餐共食容易傳染。對獨居老人或行動不方便、需被照顧者，會請志工送餐照顧飲食起居。

他表示，獲准繼續舉辦的共餐據點必須是通風良好戶外，落實相關防疫措施，由志工打菜。市府會將提供防疫物資，共餐者要保持1公尺以上距離，不要交談。

市府社會局長張錦麗表示，大科社區發展協會理事長蔡黃阿員長期照顧失能、失智長輩，不僅教導長輩防疫觀念，還帶領長輩運動，增強自癒力和免疫力。今天是示範據點，將來若要專案特准舉辦的，須做到類似防疫措施。

蔡黃阿員表示，社區長輩因子女外出工作在家裡悶得慌，盼據點持續運作，她會遵照市府要求，做好各項防疫措施與衛生教育宣導。（編輯：方沛清）