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同意在國民黨黨產地蓋豪宅？　林昶佐、賴品妤籲：柯文哲別替馬英九脫產

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▲▼阻止不當黨產脫產！北市府應檢討核發國發院建照記者會,林昶佐,黃郁芬,賴品妤,林穎孟 。（圖／記者李毓康攝）

▲無黨籍立委林昶佐、民進黨立委賴品妤與時代力量台北市議員黃郁芬、林穎孟5日舉行跨黨派記者會 。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

無黨籍立委林昶佐、民進黨立委賴品妤與時代力量台北市議員黃郁芬、林穎孟5日舉行跨黨派記者會。針對涉及不當黨產爭議的「革命實踐研究院中興山莊（國發院）」土地，劍指台北市政府，在「都市設計及土地使用開發許可審議委員會」屢次忽略黨產會的意見，恐導致無法返還原主，同時呼籲台北市長柯文哲不要成為前總統馬英九及國民黨脫產的幫兇。

林昶佐在記者會上表示，國發院案正由黨產會調查、北檢偵辦中，北市府卻在「都市設計及土地使用開發許可審議委員會」屢次忽略黨產會的意見，決議給予元利建設公司開發許可及建照，侵害轉型正義及原地主之權益，嚴重違反行政程序法，該建照應再重新檢討。

林穎孟則表示，本案位於她所屬選區的文山區，原土地為在地民眾葉中川所有；1954年，中國國民黨向葉男承租土地，興建國發院，接著連續4年竟然拒絕支付任何租金。葉男不斷陳情懇求下，國民黨僅支付每年800元，年租金一坪甚至不到1元。

她說，此後，葉男繼續四處陳情，不料在1962年，四名不明人士至葉中川家中將其擄走，接著就憑空出現一份買賣合約，葉中川以不合常理的19萬低價，將土地全部賣給國民黨。

林昶佐指出，上述情節完全符合《不當黨產處理條例》中「顯不相當之對價取得之財產」，黨產會已啟動調查程序，若確定屬於不當黨產，就必須立刻返還「原所有權人所有」。然而，馬英九在2005年擔任國民黨主席期間，將該大片土地以38.3億低價售給元利建設，「由於這遠低於一般行情，北檢目前也正在追查、偵辦馬英九是否涉及《貪汙治罪條例》中的圖利罪。」

▲▼阻止不當黨產脫產！北市府應檢討核發國發院建照記者會,林昶佐 。（圖／記者李毓康攝）

▲無黨籍立委林昶佐、民進黨立委賴品妤與時代力量台北市議員黃郁芬、林穎孟5日舉行跨黨派記者會 。（圖／記者李毓康攝）

林昶佐表示，在如此錯綜複雜的情況下，北市府屢次的都設會議，黨產會都派出代表提出相關疑問，監察院去年底也提出糾正、建議應暫停審議相關內容，盼都審程序能夠先暫停，「然而，北市府不但未具體回應黨產會質疑，更在去年12月通過核發土地建照給予元利建設，讓人難以接受。」

此外，賴品妤表示，國發院土地原屬「機關用地」及「行政區」之土地，馬市府任內，藉捐贈永建國小遷校用地申請變更為「住三用地」，營建署並在馬英九當選總統後，通過變更，有「因黨設事」之嫌，「另外，土地變更的條件之一，是元利建設本應設立信託帳戶，向變更後『保護區用地』內其他私人地主議價收購土地，並將保護區用地無償供用15年。」

賴品妤強調，元利建設沒有完成收購保護區土地，北市府卻仍然許可開發，人民的財產權完全被政黨及其把持的執政機關操弄於股掌之間。

針對北市府的作為，林昶佐表示，這侵害轉型正義及原地主之權益，嚴重違反行政程序法，該建照應再重新檢討。葉家過去雖曾提出返還土地訴訟敗訴，然而當時未有轉型正義相關法律，時空背景已經完全不同。

林昶佐強調，由於監察院提出糾正，營建署下周一將邀集北市府召開會議，釐清本案爭議，營建署應該負起行政監督的責任，切勿讓不當黨產脫產，才能真正落實轉型正義。

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