遭民進黨開除黨籍！高大成「點2關鍵」：應先開除蔡英文

▲名法醫高大成被民進黨刪除黨籍。（圖／資料照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨4日決議，將「挺扁大將」鄭新助、法醫高大成等7人以違紀參選開除黨籍。對此，高大成表示，蔡英文總統曾幫台灣基進黨候選人站台，「倘若中評會因小弟參與不分區而開除黨籍，探問：是否應先開除蔡英文總統的黨籍呢？」

高大成表示，他在得知被民進黨開除後深感遺憾，「民進黨是執政黨及國會最大本土黨，應作社會表率，要用相同標準檢視黨員」，且民進黨無法整合本土政黨，就應各自努力，讓有智慧的台灣人自己選擇。

▲蔡英文、賴清德赴台中替立委候選人何欣純、陳柏惟站台。（圖／民進黨提供）



高大成透露，他2019年11月22日接受喜樂島聯盟徵召提名，參選不分區立委，一樣支持賴清德副總統，並輔選民進黨台中市第五選區莊競程立委，另外民黨也和台灣激進黨合作，「既然在區域立委持開放態度，為什麼在政黨票部分就變封閉呢？」

「民進黨不分區席次少掉5席吧？」高大成認為，蔡英文2019年12月9日幫台灣基進黨候選人站台時，提到「民進黨與台灣基進黨是好朋友，政黨票就自己去決定」，導致民進黨在全國政黨票得票率從2016年44%，下降至2020年34%，台中市政黨票得票率從42%降至32%，甚至在烏日區下降達12.1%（44.08→31.98%），「倘若民進黨中評會 因小弟參與不分區（瓜分政黨票？）而開除黨籍，探問：是否應先開除蔡英文總統的黨籍呢？」

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