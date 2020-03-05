AIT主席：非常驕傲蔡英文達成的台美關係　盛讚台灣對世界的貢獻

▲總統蔡英文接見美國在台協會主席莫健。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

美國在台協會主席莫健5日上午入總統府會見總統蔡英文時表示，非常驕傲蔡英文任內領導下，所達成的台美關係，更盛讚這次新冠肺炎疫情，台灣政府非常謹慎，展現台灣的實力，「讓世界看到台灣可以對世界貢獻這麼多」。

蔡英文在致詞時表示，這次大選展現了台灣民主的韌性，希望國際社會能看到台灣對民主的堅持，並在國際參與上有公平的對待；她強調，新型冠狀病毒在全球擴散，是各國共同的挑戰，「在這裡，我要再次強調，台灣有意願也有能力跟國際社會並肩合作，為對抗疫情做出更多貢獻。」

蔡英文也藉機會，感謝美國國會友人和行政部門在過去這段時間，在重要的國際場域為台灣發聲，大力支持台灣的國際參與，「就在幾個小時前，美國眾議院在415票贊成、0票反對之下通過『台北法案』。」

蔡英文說，非常感謝美國國會友人對於協助台灣鞏固邦交、參與國際組織，以及增強臺美經貿關係，以具體行動來表達支持。

接著莫健致詞時，先感謝蔡英文的歡迎，並恭賀她在一月的勝選結果，對於在總統任內領導下所達成的台美關係，他感到非常驕傲。

莫健指出，台美關係除了是長久以來在商業及戰略上面的夥伴外，這樣的合作關係也已經拓展到其他領域，包括技術及人道關懷等，「這些都將會為台美定義一個更持久的未來，也能讓雙方攜手面對未來共同的挑戰，以及推動全球進展」。

莫健表示，在總統的第二任期內，美方也會加倍力道來為台灣拓展國際參與空間。在面對最近2019新型冠狀病毒疫情擴散之時，這樣的需求更形重要。

莫健說，在面對這次疫情上，台灣的應對措施非常謹慎、透明，也以證據為基礎，再再展現了臺灣民主的實力，同時也讓全世界看到台灣原來可以對全世界貢獻這麼多，「台灣若能分享這樣子的知識、經驗及慷慨之行，全球都能共同受惠。」