「新冠肺炎武漢男治癒5天復發猝死」瘋傳　兩岸網友熱議出院標準

▲自稱是李亮家屬的女子向陸媒公開醫院文件。（圖／翻攝自微博／四川日報）

記者黃翊婷／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）病患出院後再次確診的消息近期受到全球各國關注，傳聞大陸36歲男子李亮上月26日從方艙醫院康復離開，沒想到3月2日突然復發猝死。雖然相關報導文章目前都已經被刪除，但微博仍有網友PO文討論，「如果是真的，希望政府和專家能制定更嚴格的出院標準」。

最一開始公布這個消息的是《澎湃新聞》，內容提到，36歲的李亮原先確診罹患新冠肺炎，經過治療後在2月26日從方艙醫院出院，接著前往指定的飯店康復點隔離，沒想到3月2日突然再次發病，送醫後宣告不治，而武漢市衛健委開出的死亡證明上寫著，他的直接死亡原因為新冠肺炎，引起呼吸道阻塞猝死、呼吸循環衰竭。

▲大陸網友在微博發起話題討論。（圖／翻攝自微博）

不過，這篇文章很快就被刪除，其他跟進的陸媒也陸續刪除報導，真偽難以驗證。微博上則有網友以「武漢一新冠肺炎患者出院後死亡」為題，發起話題讓大家一同討論，「如果新聞是真的，希望政府和專家能制定更嚴格的出院標準」、「希望這個只是特殊個例，要不然按照這個出院標準只是數據好看」。

有趣的是，相關消息經過台灣媒體報導後，也在PTT八卦板掀起台灣網友熱議，有人猜測新冠病毒可能和水痘一樣躲在神經裡，也有人認為是二次感冒引起，「不是一堆省零感染了嗎？這個人治癒出院竟然死了？一定是假新聞」、「可能是沒治好就出院吧」、「因為已經出院，所以不算是病毒害死的哦」、「不太懂，他的死因跟肺纖維化有關嗎？」