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陸不良廠商爭奪火神山商標　想發災難財申請案多達1500件

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▲▼李文亮。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港市民哀悼吹哨人李文亮。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

中國國家知識產權局在4日公布，有63件進入審查階段的商標案，因為名稱與疫情相關，全數遭到駁回，其中包括火神山、雷神山、方艙，甚至連大陸抗疫靈魂人物鐘南山院士也成為申請的目標之一，目前與疫情相關的申請案有1500多件，已經依法實施管控，在進入實質審查階段後，會對這些非正常商標註冊予以駁回。

根據《中新網》報導，中國國家知識產權局表示，在新冠肺炎疫情延燒期間，當局對於與疫情相關的非正常商標申請相當重視，這次駁回的註冊申請案包括火神山27件、雷神山24件、鐘南山3件和方艙3件與其餘案件共61件，涉及到41位申請人和23個商品、服務類別，依照《中華人民共和國商標法》第十條一款八項駁回。

因為處在疫情延燒期間，中國國家知識產權局加大了商標註冊申請的管控力道，就怕帶來不好的影響，像火神山、雷神山，都是防疫的第一線醫院，是全大陸注目的焦點，為了確真正有市場需求的商標可以註冊申請，牽涉到疫情相關的名稱，都會依商標審查標準駁回。

▲火神山醫院收治武漢肺炎患者。（圖／翻攝新華網）

▲火神山醫院收治武漢肺炎患者。（圖／翻攝新華網）

武漢市中心醫院眼科醫生李文亮在這次不幸感染離世，長沙市福茶堂電子商務有限公司就曾在2月以「李文亮」、「文亮」的名稱申請4個商標。

長沙市智慧財產權局科長蔣瑛表示，「要是在平時，註冊『李文亮』這個名字不違法，但是在疫情期間，該公司在李文亮去世當天註冊他的名字造成了社會不良影響。現在當事人目前非常配合調查，已經撤掉商標註冊申請，我們接下來還將對於事件的惡意程度、是否取得違法所得等情況詳細調查後，嚴肅處理，絕不姑息。」

 
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