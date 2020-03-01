撐不住了！北京老牌商城重整　賽特月底再關超市業務

▲北京賽特購物中心外觀。（圖／取自百度百科）

記者陳政錄／綜合報導

受市場情勢影響，北京老牌「賽特購物中心」繼去年中關閉，僅剩地下一層的「賽特超市」業務後，今（3月1日），公司再度發布公告稱，因公司經營調整，賽特超市將於3月31日18時閉店後，正式停止營業。

北京賽特購物中心1992年底開幕，位於北京的中央商務區，距離天安門僅十分鐘車程，是當年首個引進「外國商號」的中外合作企業，如日本八佰伴等，在許多北京人心中占據重要位置。

▲新冠肺炎疫情也影響北京市民生活，和百工百業運轉。（圖／達志影像／美聯社）

但據《北京日報》報導，從「開業大擠」到被消費者遺忘，作為昔日高端商場的代表，賽特等一些曾經「高大上」的老百貨都面臨形像老化、客流稀少的難題，以至於如今正走上轉型升級的道路。

因此，在2019年6月，賽特購物中心閉店，並於7月1日起，將公眾號由賽特購物中心，變更為賽特超市後，事隔9個月的2020年3月1日，北京賽特百貨有限公司發布公告稱，自2020年3月1日起，賽特超市會員卡的會員權益有所調整， 2020年3月1日起，停止辦理新會員卡，包括實體會員卡及線上電子會員卡，以及會員卡積分開放至3月31日超市閉店，閉店後積分全部清零等措施。

對於這家老牌商城的何去何從，《北京商報》報導稱，目前該商場已經邀請地產商碧桂園加入，成立新合資公司對舊商場進行改造。據瞭解，改造後的購物中心將更名為「賽特·碧樂城」，定位為高端購物中心，將引進全新品牌，融入體驗、藝術類等業態，包括特色美食、精品商超、國際時尚、美容護膚等。

►他奶奶的美麗小秘訣