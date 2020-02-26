北京禁美企3M口罩出口　白宮計畫撤回4大廠反制！嗆中「智慧財產賊」

▲白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）重砲抨擊中國，加碼嗆「The world's biggest intellectual property thief」。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國武漢爆發的新冠肺炎疫情嚴重，北京當局為解決國內需求，下令禁止出口口罩，包括美國3M在內在中國的4間醫療用品企業；白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）表示，美國過度依賴海外製造，才會面臨這種美企被中國收割的情況，接下來川普政府會要求美企重回國土，作為對中國的報復。美中情緒自貿易戰以來更為糾結，納瓦洛此次在訪談中更重批中國是「世界最大的智慧財產賊」。

納瓦洛週二（25日）接受《福斯新聞網》商業頻道（Fox Business）訪問時表示，面對中國疫情爆發，川普政府在第一時間禁止中國航班入美，是一件非常謹慎且明智的決定，確保了美國人民的健康安全。

「現在我們需要確保4項物資供應不虞」，納瓦洛指出，美國得確保個人防疫用品，包括口罩、護目鏡等，以及醫療用品如疫苗等。他說第三點是盡速研發並量產疫苗，政府和研製團隊會以「川普時間」（Trump Time）進行，意即努力在只花費所需時間一半的情況下加快完成，再來就是「定點照護診斷」（POCD）。

主持人提及近來傳言聯合國組織內的一個旗下組織受到中國政府的背後操弄，並指出北京當局掌握的許多物資，包括「有太多我們的醫療資源是在中國生產的，因此有人擔心供應可能會出現延遲，或甚至是短缺。」

納瓦洛對此回應，美國在海外設置生產線的製藥廠和醫療用品場的確過多，而北京當局在疫情爆發後，立即禁止國內口罩出口，緊接著將所有中外資企業生產的醫療物資納為己有，包括美企口罩大廠3M，因此當務之急就是讓這些企業回到美國。最後，納瓦洛甚至提到中國是「世界最大的智慧財產賊」，讓主持人相當緊張，當場中斷他的發言，因為類似的發言恐怕會引來官司。