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2男伊朗感染…出現症狀都「急趕回北京」！一路順利通關莫斯科轉機

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▲新型冠狀病毒,武漢肺炎,中國,北京（圖／達志影像／美聯社）

▲北京出現2宗由伊朗輸入新冠感染。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

中國本土新冠肺炎疫情持續好轉，開始出現境外輸入性病例。北京市1日下午通報了2例自伊朗入境的新冠肺炎確診病例具體情況。這2例自伊朗入境的新冠肺炎確診病例，均為2月26日寧夏確診病例丁某在伊朗期間的密切接觸者，都是在伊朗參加同學聚會後感染。

有關流行病學調查情況介紹如下：

馬男，27歲，戶籍甘肅，2月18日在伊朗參加一個同學聚餐，確診病例丁某也參加了該聚餐，2月25日在伊朗出現症狀，2月26日從伊朗出發，經莫斯科轉機，2月27日9點50分抵京，乘機場客運抵達北京西站南廣場，隨即相關人員抵達現場，採取管控措施後轉至集中醫學觀察點隔離觀察。2月28日採集咽拭子標本，檢測結果為新型冠肺炎核酸陽性，當日23點轉至定點醫院隔離治療，2月29日確診，目前病情穩定。

海男，30歲，戶籍甘肅，2月18日在伊朗與馬男參加同學聚餐，2月27日在伊朗出現症狀，2月28日從伊朗出發，經莫斯科轉機，2月29日8點56分抵京，隨即被機場檢疫部門用120救護車直接送至定點醫院就診，2月29日確診，目前在定點醫院隔離治療，病情穩定。

截至目前，2名確診病例的所有密切接觸者均已集中隔離醫學觀察。

此前，寧夏中衛市應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作指揮部26日發佈公告，當日該市發現1例境外輸入型新冠肺炎病例。該病例丁某是寧夏中衛市中甯縣達巴特勒菲爾德鎮人，23歲，2019年10月去伊朗做翻譯，2020年2月19日開始返程回國，途徑上海後於24日返回寧夏中衛。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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