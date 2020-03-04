台灣人赴泰國須強制自主隔離14天？　外交部：泰方已釐清修正

▲新型冠狀病毒肆虐，泰國地鐵民眾也都戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

外交部指出，泰國衛生部3日曾一度公告，要求來自包含我國在內共11個國家或地區的旅客，在入境泰國後必須強制自主隔離14天的規定，不過經查證，泰方4日已作出釐清修正，目前我國人前往泰國並無相關限制。

泰國衛生部4日透過新聞稿表示，曾赴受疫情影響的國家或地區旅遊，且出現新冠病毒疑似症狀者，依法必須在醫院內隔離；另外，對與感染新型冠狀病毒患者有密切接觸者（包括患者家屬、同仁、同學、搭乘同班交通工具者等），泰國衛生部建議嚴格採行自我隔離措施(self quarantine)14天。

泰國衛生部也指出，對曾赴受疫情影響國家或地區，但並未與患者近距離接觸，沒有出現疑似感染症狀的泰國國民及外籍旅客，泰國衛生部要求(request)在離開住所時必須戴口罩、儘量減少社交活動、避免前往人群聚集處，並持續自我觀察(observe)14天以瞭解是否有症狀產生。若發生疑似症狀，應立即就醫並報告旅遊史。



外交部表示，泰國衛生部依據是否發生地方感染(local transmission)病例做為標準，界定受疫情影響國家或地區。截至4日上午為止，泰方認定受疫情影響的國家或地區包括：中國、香港特別行政區、澳門特別行政區、韓國、日本、台灣、新加坡、義大利、法國、伊朗、德國。

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