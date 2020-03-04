現場照片曝光！龍捲風「半夜」橫掃田納西州釀25死　房屋全成碎片

▲龍捲風橫掃田納西州釀25死。（圖／達志影像／美聯社，下皆同）



文／中央社

美國田納西州首府納希維爾及鄰近多個郡今天凌晨遭龍捲風侵襲，罹難人數攀至25。龍捲風選在美國總統初選重頭戲「超級星期二」這天來亂，造成多人失蹤，若干社區斷垣殘壁。

田納西州州長李威廉（William Lee）在午後記者會表示，龍捲風在當地時間凌晨1時來襲，搜救團隊15個小時以來在倒塌的建物和瓦礫堆仔細搜查，尋找失蹤人員，死傷人數可能進一步增加。

李威廉說：「目前證實有25人喪命，這是本州悲慘哀傷的一天。」他並說：「我整天都在視察災情，慰問受災民眾，走遍社區。這場災難讓人心碎，嚴重程度令人難以置信，我們十分需要各界的祈禱。」

李威廉婉拒估計失蹤人數，僅說明25名死者中有19人是在納希維爾（Nashville）以東的普特南郡（Putnam County）。

美國國家氣象局表示，據信有8個龍捲風襲擊田納西州、密蘇里州和肯塔基州，這個數字可能會在進一步分析後有所變動，目前還不清楚有多少個龍捲風直接侵襲納希維爾。

此外，這起天災造成至少30人受傷，納希維爾有約48棟建物毀壞，為數更多的建築物受損。消防局局長史萬（William Swann）表示，數以萬計的民眾無電可用。

田納西州緊急事故管理局（Tennessee Emergency Management Agency）在官網說道：「極端氣候和龍捲風影響田納西州數個郡，受災最重的包括大衛遜郡（Davidson）、威爾森郡（William）和普特南郡。」

龍捲風在夜裡侵襲人口約69萬1000人的納希維爾，造成入睡的民眾猝不及防。這座城市是美國成長最快速的城市之一。

美國總統川普推文說：「為受到災難性龍捲風侵襲的田納西州民眾祈禱，我們將持續關注災情發展，聯邦政府會在這段艱難時刻與大家走完全程。」

白宮表示，川普6日將至災區視察。

今天是美國14個州舉行總統初選的「超級星期二」（Super Tuesday），田納西州是其中一州，當地官員表示，儘管遭受天災侵襲，投票所大多照常開放，僅有其中一些必須更換地點。