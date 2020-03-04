不斷更新／民主黨超級星期二！桑德斯奪「最大票倉」加州　415票全收

▲美國民主黨總統初選參選人桑德斯（左）與拜登（右）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國民主黨總統初選在當地時間3日迎來「超級星期二」（Super Tuesday），共有14州同時進行初選，也就是全國1/3的黨代表票。最終結果預計在美東時間晚間12時（台灣時間中午12時）左右會開出。

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桑德斯拿下最大票倉加州，415張黨代表票全收。

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拜登以34％得票率拿下麻薩諸塞州，此州為候選人華倫（Elizabeth Warren）的家鄉；拜登目前奪下8州領先。

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桑德斯以31.5％得票率拿下猶他州，目前奪下3州。

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拜登以31.9％得票率拿下阿肯色州，目前奪下7州領先。

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拜登以36％得票率拿下明尼蘇達州，目前奪下6州領先。

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拜登以36％得票率拿下田納西州、37.4％拿下奧克拉荷馬州，目前奪下5州領先。

▲美國民主黨總統初選參選人拜登。（圖／達志影像／美聯社）



前總統拜登（Joe Biden）在超級星期二前夕，獲得克羅布查（Amy Klobuchar）、布塔朱吉（Pete Buttigieg）和歐洛克（Beto O'Rourke）等退選人的支持，形同整合黨內溫和派力量，士氣大增，力求挽回前4州初選時，僅拿下南卡羅來納州的頹勢。

桑德斯（Bernie Sanders）則希望能在超級星期二拿下關鍵的代表人選票，取得難以翻轉的領先優勢；立場強硬偏左的桑德斯，主打全民健保、調漲工資和提高富人稅等政策，受到年輕人和少數族群的歡迎，但也引發溫和派的攻擊。初選開跑至今，桑德斯目前取得新罕布夏州與內華達州。

▲美國民主黨總統初選參選人桑德斯。（圖／達志影像／美聯社）



另外一名來勢洶洶的參選人就是前紐約市長彭博（Mike Bloomberg），錯過前4場初選的他，第一次在各州接受選票考驗，選前支持度排在第四，目前在超級星期二初選中，拿下14州以外、美屬薩摩亞（American Samoa）的選票。

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