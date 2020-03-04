美國「驅逐60名在華中國記者」　華春瑩：中國奉陪到底

▲《華爾街日報》辱華標題事件延燒，引起中美開打媒體戰。(圖／翻攝自華爾街日報網站)

記者任以芳／綜合報導

針對美國政府做出驅逐60名在美中國記者的決定，美國國務卿蓬佩奧在推特上的言論，中國外交部發言人華春瑩3日在推特上立刻反擊，她說，「美國既然宣佈遊戲開始，中國必將奉陪到底。」

▲美國國務卿蓬佩奧在推特發文，敦促中國遵守言論自由，尋求雙邊「對等原則」 。（圖／翻攝 美國國務卿蓬佩奧推特）

日前美國國務院下令，新華社、中國國際電視臺（CGTN）、中國日報、中國國際廣播電臺和人民日報駐美機構的中國籍雇員，必須從160人減少至100人，減幅約40%。本月6日先向美方通報人員去留，人員限制將在13日生效。美國部會強制遣返中國籍員工，因持有美雇傭的記者簽證，很可能在限制生效前離開美國。

對此，蓬佩奧也在推特發文，他說，我們宣佈給中國政府控制的媒體機構設置雇員數量上限。我們敦促中國政府尊重言論自由，我們在雙邊關係中繼續尋求「對等原則。」

▲美國驅逐在華60名記者，中國外交部發言人華春瑩回應，中國奉陪到底。（圖／翻攝 推特）

美國驅逐中國記者，加上蓬佩奧的言論，華春瑩立刻在個人推特發表堅定立場，她說，「對等？論媒體機構數量，美國在華有29家，中國在美卻只有9家。記者簽證類型，美國記者可以多次入境中國，中國記者只能單次入境美國，去年以來，有21名中國記者赴美簽證被拒簽。美國既然宣佈遊戲開始，中國必將奉陪到底。」

▲蓬佩奧與華春瑩隔空交火，美國網友持正反兩方熱議。（圖／翻攝 推特）

蓬佩奧與華春瑩隔空交火，美國網友開始熱議，有位美國陸軍少校留言，「我們敦促中國政府尊重言論自由，為了抑制言論自由，川普政府已經無所不用其極，快冷靜一下吧。」還有推特網友諷刺蓬佩奧，「你是不是感覺跟塔利班的和平協議很棒，現在想去惹點新的麻煩？」美國媒體也分析，中美媒體戰可能正式開打。