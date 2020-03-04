傳北市聯醫「50位醫護集體請辭」　陳時中：一起度過難關！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎疫情未停，醫護人員仍在第一線努力，承擔相當大的壓力，但有立委透露台北市立聯合醫院有50位醫護要集體請辭。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，可以想像每位醫護對這件事情一直有心理壓力，「希望大家互相體諒，一起度過難關。」

針對醫護人員承受過大壓力，有意集體請辭一事，指揮官陳時中表示，每個人對疫情都有心理壓力，都還有一些憂慮在，尤其是醫療人員更是接近相關可能確診案例，確診越多，疑似的就越多，雖然醫護人員都受過良好訓練，但壓力很大的，呼籲大家要互相友善體諒，一起度過這難關。

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而衛福部醫事司司長石崇良也提到，第一線醫護人員絕對會承受最大壓力，特別是再近期有發生院內感染的情勢，所以日前發布的對醫院的強化管理的措施，有一條就是要求醫院要設立員工的關懷跟支持機制，隨著疫情時間拉長，大家繃緊神經和壓力會越來越大。

石崇良進一步提到，特別是在特殊單位的照護者，每天承受的壓力跟身體上需要穿著的特殊防護裝備，穿脫都很辛苦，因此有特別要求醫院一兩周內都要建立員工關懷跟支持機制，除了原本落實健康管理外，心理反應上也要特別重視；而關於北市聯醫集體請辭一事，會進一步了解再回應。