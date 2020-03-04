歐買尬！學童參訪派出所　野生「慧慈」回眸一笑入鏡成焦點

▲學童參訪林口區派出所，野生女星慧慈意外入鏡。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市林口警分局3日上午10點一群幼兒園學童來訪，至文化派出所戶外教學參觀，在聽到警車「歐伊~歐伊」聲時興奮不已，警方也藉此提醒鳴警笛時代表警察正在執行緊急勤務，人車都應該避讓；不料就在參訪過程中，野生的搞笑女星「慧慈」也意外入鏡，被眼尖網友發現反成焦點。

學童參訪過程中，警方介紹如防彈背心、反光背心、警帽、指揮棒、手銬等應勤裝備，同時也供小朋友體驗；大部分的孩童第一次参訪派出所，感到新奇不停地提出疑問，但也有少數學童感到害怕，員警藉此教導小朋友，警察是人民的褓姆，維護治安交通秩序，及協助大家解決困難。

參觀警用巡邏汽車及警用機車是小朋友最期待的，尤其是聽到鳴警笛「歐伊~歐伊」聲響，情緒興奮不已，藉此機會讓大家了解，聽聞警笛聲響時，代表警察正在執行緊急勤務，所以人車都要立即讓道，以利警車快速通行。

林口警方在臉書宣導此次學童參訪過程時，被眼尖網友發現許久不見的「慧慈」也在照片內，她以蓮花指、怪腔調、口頭禪「Oh My God！」、講話國語臺語英語交雜、及手總抱布偶狗「Baby」的表演風格，於網路上被廣為討論，常與話題人物許純美比較，在螢光幕前消失許久，此次意外被相機捕獲；在地居民透露慧慈人相當親切，是在地社區好居民。