防院內感染！長庚大學、科大1244人醫院實習全暫停

▲醫護人員穿好全身裝備戴口罩為患者量體溫。（圖／記者李宜秦攝）



記者許展溢／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，日前國內爆發首例院內感染，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中近來在記者會不小心脫口「林口」，引起各界關注。為防發生院內感染狀況，長庚大學、長庚科大宣布，現階段學生全部暫停到北部醫院實習，兩校預計影響1244人。

長庚在北、中、南都有實習地方，長庚大學副校長、發言人許光宏說明，原本這個月開始就有9系不同學程，737人要到醫院實習，但因應疫情，北部醫院要先暫停2週，預計採每週滾動式檢討下一週。目前已有配套措施因應不同學程，如醫學系醫五醫六生，現在都讓他們在家或宿舍，藉由學校的臨床技能模擬中心，請醫師用視訊方式教導臨床病人診斷，今早已開始進行，授課內容跟到醫院都是一樣的。

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▲長庚大學宣布學生暫停到醫院實習。（圖／翻攝Google Map）



許光宏表示，接下來要看疫情發展，憂沒有趨緩，已請各學程提計畫書，分短期跟中長期，如中期未來1、2個月，疫情還是嚴重可以怎麼做，疫情緩才會讓學生回去醫院。

長庚科技大學主任秘書范君瑜說，護理系大三、四生約有507人暫停到醫院實習，接下來要看疫情發展才能知道會延到何時。由於學校本來就有國家認證考場臨床技能中心，47間實驗室，可以完成容納這些無法到院的實習生，不管是線上學習、小組討論等要在醫院要參與的部分，該中心都可以協助。