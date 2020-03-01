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新北林口小農優質新鮮有機農產　3/1起進駐三井outlet開賣

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▲ 新北林口小農優質新鮮有機農產 3/1起進駐三井outlet開賣。（圖／新北市農業局提供）

▲「米力農場」2019年通過有機驗證，主人洪福銓準備各式有機短期葉菜。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

假日享受購物、美食與遊樂的好去處－林口三井outlet，自3月1日起至5月31日每週六、日上午10點30分至下午6點，將有林口在地小農進駐商場，展售當地最新鮮的有機農產品！來血拚的民眾，路過不要錯過，快來品嚐營養最新鮮的有機葉菜及有機根莖瓜果，還有有機米及健康放養雞蛋，採買最新鮮的有機農產品。

今年度在新北市政府農業局與林口區農會的輔導下，首度以有機農民的身分與林口頗負盛名的「三井outlet」談洽這次合作，展售計畫集結林口區有機農友，包含牙寶寶有機農場、語林有機農場、周好小農場、畦遊季有機農場、米力農場與詩進農場等，期待透過林口有機村小農專櫃，拉近農友與消費者的距離，促進消費者選擇安全、當季、當地的食材，縮短食物里程，支持有機農業。

▲ 新北林口小農優質新鮮有機農產 3/1起進駐三井outlet開賣。（圖／新北市農業局提供）

▲「林口有機村」有機小農進駐林口三井outlet，展售當地當季最新鮮的有機農產品。

籌備這次小農直銷專櫃的林口青農邱語玲表示，當地有機農民在生產、生活及生態方面相似度高，但多為小農，經營規模不大，應可凝聚成一個大林口有機共榮村，因此以「林口有機村」作為區域品牌整合行銷，積極尋求小農定點直銷平台，以開通在地農產的銷售通路。

農業局長李玟表示，「先開通路，再開農路」，透過媒合有機小農進駐大型百貨，不僅開創有機農業新通路，提升農友品牌知名度，使大眾重視及支持有機農業，帶動農業新創生，除了結合百貨業者推廣在地有機農產，也持續輔導推動農會超市、建置農民直銷站、新北小農鮮鋪、農夫市集結合大型活動、與主流超市合作、發展電商平台以及供應營養午餐等多元通路。

「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

▲ 新北林口小農優質新鮮有機農產 3/1起進駐三井outlet開賣。（圖／新北市農業局提供）

▲「周好小農場」農友周業鑑（右）提供各式有機蔬菜、高麗菜及馬鈴薯，歡迎支持林口在地有機耕種。

▲ 新北林口小農優質新鮮有機農產 3/1起進駐三井outlet開賣。（圖／新北市農業局提供）

▲「畦遊季有機農場」陳坤峯、謝祥文、張文棟，歡迎民眾採買當地當季的有機葉菜、有機根莖瓜果。

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