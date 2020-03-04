「黃安們健保不合理」　陳時中認同林俊憲：海外收入應併入量能負擔

▲衛福部長陳時中出席立法院財政等聯席委員會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

立法院財政等聯席委員會4日審查 「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」。民進黨立委林俊憲提出「健保」不公平的問題，認為有人受聘國外公司，分類都塞在最低收入，這顯不合理。對此，衛福部長陳時中也認同表示，「對，過去收入沒有辦法查核，應該要有一套辦法，認定海外收入，併入量能負擔的系統。」

林俊憲4日質詢時表示，健保不公平現象當然要逐一調整，也就是「黃安調款」長年居住在海外，每一位國人健保收費都符合海外台僑，除了前面幾類排除的，留學生、公家單位、私人企業、駐外人員，或特殊行業像是遠洋從業人員以外，「其他這些沒有住國內，都編在第六類，被認定為無固定收入，全部都繳749塊，你覺得公平嗎？」

陳時中表示，他覺得在類別的認定上，因為在健保最主要精神是「量能付費、全體分擔」，所以應該是要把他的能力找出來，能力有多大，不管是在國內賺錢還是國外賺錢，有那樣的能力就必須有那樣的分擔，這是我們要考慮。

另一方面，陳時中認為，整個醫療體系的建立，有稅上的投資，在海外除了固定的或經常可能的收入，還要加上一定比例稅上的分擔，對國人才公平。

林俊憲接著說，「他在海外，分類表就是無雇主，受聘國外公司，分類都塞成最低收入，這顯不合理！」陳時中也認同表示，「對，以前收入沒辦法查核，應該要有一套辦法認定他海外收入，併入量能負擔的系統」。

其他人也看了這些...

►杜絕「黃安們」濫用健保 林俊憲提案修法：一年不在台183天保費最高調至1萬2

►中國籍享健保？ 陳柏惟：2300萬人繳的擴張成14億人用「不太能接受」

►修法防「黃安們」濫用健保 AlphaGo幕後推手：別把我們當鑽法律漏洞的人

更多熱門新聞...

►修法防「黃安們」濫用健保！ 劉樂妍酸爆：謝謝祖國媽媽愛中國台灣孩子

►劉樂妍嗆修健保是「賤招」 蘇貞昌：她誰？台灣健保世界誇讚「不能倒」

►明年調高全民健保費？蘇貞昌：目前沒這樣規劃

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！