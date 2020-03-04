台灣防疫首例！江姓台商父親CALL IN政論節目遭疾管法送辦　關鍵原因曝

記者張君豪／台北報導

刑事局4日宣布新冠肺炎（COVID-19）假疫情偵辦，接獲衛生福利部疾病管制署嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心情資，這個案件是接觸台灣新冠肺炎第19案例的浙江台商的父親，於2020年2月21日晚間CALL IN至某電視台政論節目，江姓台商父親公開談論他兒子浙江台商住院醫院名稱，並於節目訪問時稱 「到目前為止他都沒有不舒服」。

▲刑事局偵九大隊長蔡坤益說明，將CALL IN政論節目談論兒子疫情的江姓台商父親依違反疾管法送辦。（圖／記者張君豪攝）

指揮中心根據該台商1月22日返台就醫紀錄，認為江父談話會造成民眾誤判疫情，而且洩露江姓台商就醫地點違法事實明確，函請警方查處。

刑事局表示：指揮中心調查該病例就醫紀錄、該浙江台商於2020年1月22日返台後曾多次因上呼吸道相關症狀就診，該CALL IN民眾所稱「到目前為止他都沒有不舒服」明顯不實訊息；另外江父公開談論他兒子住院醫院名稱毫無隱匿，足使民眾產生緊張疑慮，認定他CALL IN對話已對防疫工作成不良影響、刑事局根據疾管中心公文據此展開追查。

警方調閱相關資料，鎖定江姓男子涉嫌於政論節目公開散布不實言論，經通知到案說明後，全案依傳染病防治法第63條移送台灣彰化地方檢察署偵辦，江姓台商父親成為台灣罹患新冠肺炎病例家屬第一例遭疫情指揮中心、警方認定違反疾管法遭移送的病患家屬。。

警方呼籲民眾不要隨意製造、散布或轉傳任何涉及傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，警方將依法速查嚴辦，違法者將面臨最高新台幣三百萬元罰金的刑責。另也請民眾全力配合政府相關防疫措施，相關資訊可上疾管署網站查詢最新公告內容。

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