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踼爆台北愛樂「吹大牛」！說要捐款921中寮災區　半年過去未見一毛錢

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▲▼ 。（圖／擷取自中寮國小臉書）

▲台北愛樂管弦樂團2019年9月20日受邀至南投縣中寮國小舉辦演奏會，會後承諾捐給中寮國小等單位14萬元，但時至今日中寮國小等單位卻仍未收到款項。（圖／擷取自中寮國小臉書）

記者白珈陽／南投報導

2019年是921大地震20週年，台北愛樂管弦樂團於同年9月20日受邀至南投縣中寮鄉中寮國小舉辦「台北愛樂重返中寮感恩音樂會」，會後台北愛樂於會場承諾捐贈14萬元給中寮國小等10所國中小及鄉公所，並當場拿出大型支票看板拍下象徵性的合影，場面相當溫馨，不過，事隔近半年，中寮國小等單位根本都沒有拿到這筆款項，向財團法人台北愛樂文化基金會董事長余松培詢問後，他則說「當天確實有捐款，但後續款項流動細項是不太清楚」，令人傻眼。

1999年921大地震，中寮鄉有82%的房屋倒塌，死亡180人，是全國災情最慘的鄉鎮，當時台北愛樂聞訊，即取消將要舉行的大型演奏會，並將所有的演出經費全數捐給文建會（今文化部），全體團員前往當時已是廢墟的中寮國小搭檯演出，以音樂撫慰災民。

時隔20年，中寮國小已重建美麗校園，恢復往昔的青春活力，為讓恩人見證南投的強韌生命力，在音樂家鄧詩屏的牽線下，再次邀請台北愛樂至中寮國小演出，而此次活動經費由財團法人台北愛樂文化基金會及士林扶輪社特別慷慨解囊，讓災後20年的中寮鄉親，又能再次享受國家級的音樂饗宴，基金會董事長余松培及多位董事也都到場參與。

在「台北愛樂重返中寮感恩音樂會」結束後，台北愛樂於中寮國小禮堂內承諾捐贈14萬元給中寮國小等10所國中小及中寮鄉公所，當時台北愛樂室內及管弦樂團團長賴文福，也拿出了大型支票看板與中寮鄉長廖宜賢等人進行象徵性合照，一切看來十分圓滿，豈料，事隔近半年，中寮鄉公所及中寮國小等單位竟完全沒有拿到這筆善款。

鄉公所何姓鄉長助理坦言，「活動完後，一直沒有拿到14萬元的款項，向愛樂詢問，團長說手邊還有一個計劃要幫助偏鄉小學，說要做教育輔助，但後續就沒有進一步的消息」。何鄉長說，一開始愛樂原本說要捐到縣府教育處，經他建議「倒不如直接捐到國小，可以有更多幫助」，團長也答應了，後來卻不了了之。

中寮國小陳校長指出，當初與她接洽活動的是台北愛樂一名鄭姓經理，向他詢問後，鄭經理對於他們到現在還沒拿到款項也很驚訝，並允諾會再幫忙了解是怎麼一回事。

陳校長無奈地說，「善款就是要對方心甘情願，他們才能接受，有是更好沒有也沒關係（指捐款），他們願意讓鄉下孩子聽到國家級的音樂，已經很感動開心，且車資之類的花費也都是台北愛樂自理的，假使有困難也能感受到他們的愛」。

▲▼ 。（圖／擷取自中寮國小臉書）

▲中寮國小陳校長表示，台北愛樂願意讓鄉下孩子聽到國家級的音樂，已經很感動開心。（圖／擷取自中寮國小臉書）

她提到，14萬元是由10所小學平分，也就是一所才1萬4000元，如果有這筆款項，將可以提供給學生一點獎學金或文具用品，「最主要是想讓學生高興」。

《ETTODAY新聞雲》致電余松培，他回應：「當天我與其他董事也有到中寮參加這場音樂會，而當天確實有捐款，但後續款項流動細項並不清楚」。

稍晚《ETTODAY新聞雲》再以電話聯絡台北愛樂管弦樂團團長賴文福時對方均無回應，直至以簡訊方式表明記者身分，他則回覆：「有此事，完整的報告將會盡快告知，感謝關心，賴文福敬上」。

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