驚悚！他左轉未讓…南投重機直行　「人車噴飛」騎士傷重不治

▲重機駕駛陳男緊急煞車後，連人帶車撞向自小客貨車。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／南投報導

南投縣草屯鎮台14線中潭公路26點8公里處，28日發生一起死亡車禍，楊姓男子駕駛自小客貨車由草屯往國姓方向，從道路中央左轉要進入砂石場時，對向一輛重型機車見狀緊按煞車，但疑在高速行駛下，車身原地彈起、人往前噴飛，迎面撞上小客貨車，隨後陳姓重機駕駛再遭機車重壓，猛烈撞擊下當場失去意識，經送醫急救仍傷重不治。

警方調查，楊姓男子（58歲）28日駕駛自小貨客車，於草屯鎮台14線中潭公路26.8公里處炎峰橋頭路段，由草屯往國姓方向欲左轉進入砂石場時，與對向大型重型機車的陳姓男子（28歲）發生碰撞，陳男當場失去意識且生命跡象微弱，經送往草屯佑民醫院治療，再轉往彰化基督教醫院搶救，仍傷重不治。

▲楊男駕駛自小客貨車欲從中央分隔島缺口左轉進砂石場。（圖／記者白珈陽攝）

驚險的車禍過程被附近的道路監視器所錄下，畫面中，楊男駕駛自小客貨車從中央分隔島的缺口要左轉進砂石場時，左側突然出現一輛重機，疑在高速行駛下無緩衝空間，緊急煞車後車身立刻彈起，重機騎士陳男則往前噴飛、直接撞上自小客貨車車門，過沒一秒，又遭隨後而至的機車重重壓下。

與陳男同行的車友見到這一幕錯愕無比，趕緊與附近民眾合力將機車抬起，查看陳男傷勢並打電話向救護人員求救，但經送醫搶救仍回天乏術。經酒測雙方均無酒精反應，詳細肇事責任及原因還須警方進一步調查釐清。

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