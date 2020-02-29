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習近平帶頭捐款支持防疫　各省市「一把手」迅速跟進！

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▲▼ 2月10日，習近平在朝陽區疾病預防控制中心。（圖／翻攝　新華社）

▲習近平日前帶頭捐款支持防疫。（圖／新華社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中共中組部25日發布通知，要求各級黨組成員自願捐款來支持新冠肺炎防控工作。通知發出的隔天，中共總書記習近平隨即帶頭捐款，接著，各省市的「一把手」也在近日迅速跟進，在地方發動捐款活動。

《北京青年報》旗下公眾號「政知君」指出，政治局七常委習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正同志26日捐款後，全國多個省份的省委書記、省長也在27日帶頭捐款，近兩日來，北京、湖南、安徽、江蘇、河北、山西、陝西、寧夏、內蒙古、黑龍江、浙江、上海、重慶、四川、雲南、貴州、廣東、新疆等省份的黨政一把手都帶頭捐款。

▲▼習近平等七常委帶頭捐款　各省市「一把手」迅速跟進。（圖／翻攝北青報）

值得注意的是，中組部發布通知前，山東就已經有捐款活動，山東省委書記劉家義2月7日帶頭倡議，省委、省人大常委會、省政府、省政協機關本著自願的原則，組織廣大幹部職工為支持湖北疫情防控踴躍捐款。

從當地媒體的報導可發現，當時擔任山東省委常委、濟南市委書記的王忠林也捐了款，接著2月13日，王忠林就調任為湖北省委委員、常委和武漢市委書記。

報導也提到，捐款活動共有2487人參與，共捐款121.65萬元（約523萬元新台幣），其中在職正省級領導每人捐款上萬元。

此外，中組部的通知中還強調，要尊重黨員意願，不硬性要求，並把款項用於慰問第一線的醫務人員、基層幹部群眾、公安民警和社區工作者等；資助因患新冠肺炎而遇到生活困難的群眾和因患新冠肺炎去世的群眾家屬；慰問在疫情防控鬥爭中犧牲的干部群眾家屬等。

▲▼習近平等七常委帶頭捐款　各省市「一把手」迅速跟進。（圖／翻攝北青報）

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