少婦誤觸門鎖...驚見遙控器和1歲兒都在車內　警消救人教3撇步防悲劇

▲呂姓婦人不慎將兒子反鎖於車內，警消到場破窗順利救出。（圖／讀者提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市呂姓婦人日前帶著1歲半的兒子準備開車出門，她將兒子安置在兒童安全座椅後，在走回駕駛座的過程中，不慎將車門反鎖，但車鑰匙卻留在車內，此時車子尚未發動空氣無法流通，呂婦兒子因悶熱不斷哭救，讓呂婦心急如焚，遂報警求助。警消到場後，將車窗打破，順利開門將幼童救出，化解一場虛驚。

台中市政府第三警分局健康派出所巡佐范綱貴、警員陳志雄於2月27日下午5時許獲報，稱有男童遭反鎖車內，警趕赴現場了解，呂姓婦人 （34歲）帶著1歲半的兒子欲開車外出，呂開啟車門後，先將隨身物品放置車內，再將兒子安置於後座安全座椅上，豈料，在返回駕駛座的過程中，誤觸車門上鎖感應區，導致男童被反鎖在車內。

由於呂婦將遙控器鑰匙留在車內，年僅1歲半的男童又無法自行開門，加上車輛尚未發動，車內空氣不流通，男童因悶熱漸漸冒汗啼哭，呂婦看得無比焦急、卻又束手無策，趕忙報警求援。警消到場後，經謹慎評估，消防員使用工具敲破距離男童最遠的駕駛座車窗玻璃，並將車門開啟，順利將男童救出。

第三警分局表示，所幸男童未受到太大的驚嚇及傷害，身體狀況良好，順利化解一場危機，家屬對於警消人員積極協助救援十分感激。警方呼籲，駕駛人平時應熟稔車輛相關設備，若暫時將小孩留置，應將車窗打開，切勿將孩童獨留車內，以免孩童因車門反鎖受困於車內。

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