陸軍方拋重磅！新冠疫苗研製邁大步…首席生化武器防禦專家：取得重要成果

▲陸首席生化武器防禦專家陳薇。（圖／翻攝自微博／新浪軍事）

記者鄭思楠／綜合報導

新冠肺炎疫情持續升溫，中國工程院士、有首席生化武器防禦專家之稱的陳薇將軍日前宣佈重磅炸彈，稱已在新冠肺炎疫苗研製方面取得了重要階段性成果。她1月26日就進駐武漢，參與此次疫情的研究防治，也曾經在SARS防治、伊拉波病毒等疫情突破上都有重大貢獻。

據《央視新聞》報導，疫苗作為用於健康人的特殊產品，對疫情防控至關重要。被大陸視作此次新型冠狀病毒疫苗研製賽跑「種子選手」的陳薇3月3日表示，「力爭在最短時間內將我們正在研製的重組新冠疫苗推向臨床，推向應用，為打贏這場疫情防控阻擊戰提供堅強的科技支撐。」

今年1月26日，54歲的陳薇少將帶領專家組進駐武漢。2天後，由軍事醫學研究院與地方公司共同研製的新型冠狀病毒核酸檢測試劑盒（RT-PCR螢光探針法），通過大陸國家藥品監督管理局應急審批，獲得醫療器械註冊證書。4天後（1月30日），緊急展開的軍事科學院帳篷式移動檢測實驗室開始運行，應用自主研發的檢測試劑盒，配合核酸全自動提取技術，核酸檢測時間比現有時間大大縮短，加快了確診速度。

▲陳薇宣佈新冠疫苗研製已取得重要成果。（圖／翻攝自澎湃新聞）

1月底，陳薇在接受《中國科學報》專訪時談及最受關注的新冠肺炎疫苗問題，陳薇說，目前全世界的科學家都在政府的大力支持下，快馬加鞭地研發新冠肺炎疫苗，「但疫苗研發有固有的週期和規律，而我們對這個新病毒的生物特性、致病機理、傳播機制、易感人群等，了解還非常膚淺，因此目前有些平台上報導的最快『1個月』內拿到疫苗，我認為是不現實的。」不過，她當時說，「當然我也不敢排除有非常優秀的科研團隊能做得更快更好。」

此外，陳薇還曾自信表示，「1月28日美國總統川普宣佈美國科學家將在12周內研製出新冠疫苗，我相信我們國家科研人員的速度不會亞於美國。」她指出，「新型冠狀病毒變異再快，也在冠狀病毒這個大類裡，目前大資料研究發展迅速，一旦有新變異出現，可以馬上通過生物資訊學或大資料採擷找到共用的靶抗原、發病機制或受體，可以快速指導疫苗的改良。」