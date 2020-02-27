10萬鴨鴨大軍出征！前進巴國平定蝗災...超猛戰鬥力「一隻能滅蝗蟲全家」

▲起源於東非的蝗災，現已入侵印度和巴基斯坦。（圖／達志／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

蝗蟲過處，寸草不生。蝗災肆虐完東非國家後，跨越阿拉伯海直撲印度等國，巴基斯坦也因此進入「緊急狀態」。中國政府日前已派出防治工作組援助巴國，隨後10萬隻由浙江紹興「國紹1號」鴨苗組成的「鴨鴨大軍」，也將出征滅蝗。實際上，牠們在20年前就曾一舉平定新疆蝗災，立下赫赫戰功。

▲放一隻鴨子相當於滅了蝗蟲全家。（圖／寧波晚報）

為什麼是鴨子？浙江省農業科學院研究員盧立志在接受《寧波晚報》採訪時，解開了謎底。他介紹說，科學防治蝗蟲可以採用藥物殺滅，也可以採用生物防治；從環保角度考慮，自然是生物防治的好處更多，「前者滅殺成本高，還會有農藥殘留，後者不僅沒有環境污染，還能修復生物鏈，一舉多得。」

生物滅蝗辦法曾經也考慮投放青蛙、鳥類 。盧立志說，「牠們同屬蝗蟲天敵，但紀律上『散兵游勇』 。蛙和鳥類只能在指定區域完成滅蝗任務，一旦蝗蟲轉移，牠們不會跟隨作戰 。這樣一來，我們需要重新到受災地區投放天敵。一來成本增加，二來有些物種可能受環境限制，並不適合投放受災區域。」

對比之下，「雞鴨軍團」作戰能力更勝一籌 。盧立志指出，一隻雞一天能吃掉70只蝗蟲，一隻鴨子則能吃掉200多隻，擁有3倍作戰能力，且鴨子喜歡群居，管理起來比雞更方便，生命力、覓食能力、抗寒能力也更強，適合野外生存。

「放一隻鴨子相當於滅了蝗蟲全家。」盧立志說，鴨子吃蝗蟲完全是地毯式搜捕，連蝗蟲的蛹都不會放過，加上鴨苗長成後肉質鮮嫩，滅蝗「退役」後還能成為當地居民餐桌上的美味佳餚，帶來經濟收入 。

▲ 新疆2000年蝗災時，政府出動3萬鴨軍滅蝗 。（圖／翻攝自新華網）

江浙歷來都有養殖鴨子的傳統，比如余姚有番鴨、奉化有水鴨、鎮海有「青殼2號」。 盧立志說，鎮海「青殼2號」與紹興麻鴨同屬蛋鴨品種 ，「目前來看，鴨子中屬『蛋鴨』滅蝗效果最好，戰鬥能力最強。我們也想做對比研究，看看是否還有比麻鴨作戰能力更強的品種。 如果寧波鴨勝出，那麼也會在考慮範圍內 。」

盧立志透露，巴基斯坦治蝗計畫，首批預計出動10萬鴨兵， 「國紹1號」鴨苗將代表國家出征滅蝗，「鴨苗可通過空運，一天之內就抵達巴基斯坦。」但「鴨兵」出征前，盧立志認為還有更重要的任務需解決，他要和國內外的專家一起研究制定《牧鴨治蝗技術規範》，以便按照標準規範操作，「鴨子滅蝗看起來簡單，但其實並不。 」

以此次幫助巴基斯坦滅蝗為例，盧立志與其他專家一起要先通過科學估算出蝗災席捲而來的時間 ，「因為鴨子經過一個半月的成長期滅蝗能力達到最強，經過科學估算，我們就能預留足夠時間，知道何時向巴基斯坦派鴨兵最合適，以達到最好的滅蝗效果。」