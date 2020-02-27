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十萬鴨鴨出征！　蝗災防治專家：此方法不適合巴基斯坦

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▲▼巴基斯坦東部旁遮普省奧卡拉地區，農民在田地裡驅趕蝗蟲。（圖／新華社）

▲巴基斯坦農民在田地裡驅趕蝗蟲。（圖／新華社）

記者魏有德／綜合報導

巴基斯坦因蝗蟲肆虐，宣布進入國家緊急狀態。對此，浙江農業科學院家禽研究室主任盧立志昨日提出，計畫出動「10萬鴨兵出征滅蝗」，消息一出，頓時衝上網路熱搜榜，引起網友討論。不過，盧立志今（27日）受訪時解釋，仍需完善計畫，非立刻成行。在巴基斯坦的中國蝗災防治工作組專家也提到，由考察情況來看，在巴基斯坦不適合採用這一技術，化學和生物農藥的噴灑更有利於緊急治理巴境內的大面積蝗災。

▲▼鴨子。（圖／寧波晚報）

▲浙江農業科學院家禽研究室主任盧立志提出，10萬隻鴨子出征滅蝗計劃。（圖／寧波晚報）

《澎湃新聞》報導，盧立志表示，用鴨子滅蝗技術目前已經基本成熟，但還有許多技術參數、方法尚需實驗予以完善，巴基斯坦方面高校的確已經和浙江省農業科學院家禽研究室取得聯繫，即將派遣兩名博士前來交流，學習鴨子滅蝗的經驗。

盧立志強調，「10萬隻鴨子出征巴基斯坦滅蝗」的計劃並不是立刻就能實施的，目前計劃今年下半年能夠成行。他表示，「目前正值新冠肺炎疫情防控階段，實驗時間延後，疫情過後將會和團隊前往新疆相關科研機構進行實驗，會盡量盡快促成這一工作。」

盧立志昨日也提到，科學防治蝗蟲可以採用藥物殺滅，也可以採用生物防治；從環保角度考慮，自然是生物防治的好處更多，「前者滅殺成本高，還會有農藥殘留，後者不僅沒有環境污染，還能修復生物鏈，一舉多得。」

▲▼沙漠蝗蟲。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴基斯坦受沙漠蝗蟲肆虐。（圖／達志影像／美聯社）

對於使用鴨子軍團消滅蝗害，目前正在巴基斯坦的中國蝗災防治工作組成員、中國農業大學教授張龍認為，中國自古就有牧鴨治蝗的方法，但這個方法是在蝗災小規模爆發和特殊的地理環境下使用，效果有限。

就巴基斯坦蝗災大面積爆發的情況，張龍建議，採用化學農藥治理和微生物農藥等生物防治等緊急措施，如大規模用飛機噴灑微生物農藥，是可以快速有效控制蝗災的方法。

中國蝗災防治工作組組長、全國農業技術推廣服務中心首席專家王鳳樂則回應，用鴨子來治理蝗蟲是一些中國專家做的探索性課題，「暫時沒有進入政府援助方案。」
 

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