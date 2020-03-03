質詢處女秀被噹　高嘉瑜：體恤醫護才有資格要求共體時艱

▲高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

立法院3日針對「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」總質詢。民進黨立委高嘉瑜首次質詢，對上行政院長蘇貞昌，她質疑禁止醫護人員出國沒法源依據，未料被蘇貞昌「噹」一下，過程有些火藥味。事後，高嘉瑜在臉書重申，應重視醫療人員的人權。

對於高嘉瑜在質詢時提到，禁止醫護人員出國，沒法源依據，那是否有相關賠償、罰則的法源？衛福部長陳時中回應，這是不得已的做法，出國風險高，若醫護人員回國後面臨居家檢疫14天，不但影響醫療資源，同時也得不到相關補助賠償。

對於高嘉瑜認為任何規定都要有法源依據，當時蘇貞昌接過麥克風直言，「委員，你一直講沒有法源依據，這個有法源依據，特別條例第7條就有寫，指揮官依據防疫需要可以實施必要措施」，陳時中講得很清楚，醫事人員去疫情嚴重國家，回國後居家檢疫14天，對自己不好，對防疫也不好，政府感謝醫護人員在第一線的努力，等疫情過後，一定會補償，特別預算不夠的，還能用第二預備金來補償。

高嘉瑜晚間透過臉書重申，她質詢的重點在於，600億紓困條例預算不該雨露均霑，而是應以防疫優先、醫事人員優先、勞工優先，尤其是在防疫第一線的醫事人員、藥局人員、消防、警察人員等。

高嘉瑜指出，中央流行疫情指揮中心在紓困條例通過前就公開宣布限制醫事人員出國，無論是醫師法第24條或醫療法第27條都沒法律授權依據，憲法也賦予人民有居住遷徙的自由，除非為了維持社會秩序或增進公共利益所必要者外，都不得以「法律」限制。

高嘉瑜再指，即便2月25日事後通過的《紓困條例》第七條「中央流行疫情指揮中心指揮官為防治控制疫情需要，得實施必要之應變處置命令或措施」，對於人民出國限制也沒明文規定。

高嘉瑜認為，醫事人員絕對願意共體時艱，但民主法治國家的基礎仍是依法行政，防疫關鍵時刻，仍應重視醫療人員的基本人權，更應思考可能發生的勞資糾紛或沒有明確立法可能產生的爭議，才是真正體恤醫療人員、尊重醫療人員，才有資格要求醫療人員共體時艱。