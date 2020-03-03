疫情衝擊觀光　黃偉哲聆聽產業需求增強服務體質措施上路

▲受COVID-19新冠病毒疫情影響，消費者因擔心受感染而減少出門旅遊，造成觀光產業衝擊，台南市長黃偉哲要求觀光旅遊局，做好相關應變措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



受COVID-19新冠病毒疫情影響，消費者擔心受感染而減少出門旅遊，造成觀光產業衝擊，台南市長黃偉哲第一時間即要求觀光旅遊局，做好相關應變措施，除輔導旅宿業、觀光遊樂業等觀光產業加強營業場所消毒，提供安全服務環境外，並指示維持觀光產業的軟硬實力，全面檢視業者需求，輔導業者提升市場競爭力。





觀光旅遊局局長郭貞慧表示，因應這段受疫情影響之時期，觀光旅遊局將與業者共同鍛鍊經營體質，首先2020年度觀光產業教育訓練，將提前自3月開跑，同時增加課程內容與場次，預計3至5月針對經營實務、空間美化、品牌管理、在地餐食、行銷操作、旅客服務等6個面向合計開辦6個場次的研習實體課程，依據台南市觀光產業量身打造相關課程，邀請國內知名飯店高階主管、專家學者及業界達人擔任講師，分享實際經營管理等寶貴經驗。

期許透過研習訓練，協助業者提升從業人員專業知能、打造具台南在地特色之服務環境、創意多元應用在地食材、型塑行銷旅宿品牌等，達到服務高質化、客源多元化及行銷科技化等目標。此外，觀光旅遊局也將因應類此事件致力推動觀光數位轉型，發展線上學習平台，讓觀光產業業者能更便利、更有彈性、更有效率地隨時進行內部訓練，提升訓練績效。





另為鼓勵旅館業者利用該時期進行較大規模的設施修繕及建物結構安全評估，除原有的「台南市觀光旅遊局旅館業品質提昇補助要點」補助旅館外觀、門廳、旅客接待處、客房及相關提昇硬體品質之設施，及委託內政部營建署公告指定之評估機構辦理耐震能力評估檢查，以提升服務品質與安全，提升市場競爭力外，觀光旅遊局也已著手修正「台南市政府觀光旅遊局旅館業品質提昇補助要點」補助金額上限，並爭取更多財源挹注以擴大補助家數及額度，期達成旅館業硬體服務品質優化之目標。





觀光旅遊局為加強與觀光產業者間之溝通，研提切合業界實際需求之產業紓困及振興政策，訂3月4日及9日分別辦理二場因應重大疫情觀光產業復甦振興方案諮詢座談會，邀請台南市旅館商業同業公會、台南市直轄市旅館商業同業公會、台南市民宿文化發展協會等旅宿業者，及台糖尖山埤江南渡假村與頑皮世界野生動物園等觀光遊樂業者共同參與，聆聽台南市觀光產業振興需求，期望藉由後續觀光亮點活動、品質提升計畫及智慧觀光數位轉型等各項復甦振興方案，掌握先機迎接疫情過後反彈的旅遊商機。





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