泰國曼谷獨家專訪！「寫信給蔡英文」的滯留海外陸生

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「請問是ETtoday記者嗎？」和記者相約專訪的陸生戴著口罩，在約定時間現身在泰國曼谷知名百貨商場內，雖然只能看得到他的眼睛，但語氣卻透露出一種如釋重負的感覺，滯留泰國已經超過一個多月，第一次有媒體大老遠從台灣跨越2000多公里來找他。

「最近一次收到總統或是教育部長的回信是在2月10日。」從1月26日到接受《雲端最前線》獨家專訪當天的3月1日，陸生表示每隔兩三天就會寫信給蔡英文總統，不只是種請求、也是一種精神壓力的寄託。但對於他們這些被「遺忘的少數」，目前政府還沒有相應的對策，持續暫緩所有陸生返台，對此，他立刻強調「我沒有回去中國。」

▲滯留泰國陸生。

「不只我一個。」陸生拿出他整理的名單資料，上頭有許多跟他一樣，近期都沒有回去中國，卻因為農曆年到其他國家遊玩，被迫滯留海外無法返台，而受訪陸生最後一次回中國的時間是2019年11月，比新冠肺炎疫情爆發之前還要早。

「如果先回中國再回台灣，也會給台灣造成一個很大的風險。」面對一些人質疑為什麼不乾脆先回中國？陸生表示不能給台灣帶來負擔，並強調過去一個月中國疫情嚴重，再加上目前已攻讀到博士五年級，有許多課業以及與老師的工作計畫，這是整體考量之下的決定，回台灣是優先考量。

「最重要的考量是過去的旅遊史。」陸生認為不論是哪一國的人，是否去過高風險地區才是防疫重點，不應該忽略像是他們這樣的少數。目前滯留在泰國的開銷，除了住宿費外，其餘都和在台灣差不多，再加上校方、學長姐提供了許多援助，雖然生活不會有大問題，但畢竟「還是在異國、心裡很不安定」，希望政府能重視他們所面臨的問題。

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